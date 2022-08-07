Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2. Обзор матча и видео голов

Дубль Эрлинга Холанда помог “Манчестер Сити” взять три очка с “Вест Хэмом”. Игра была бедной моменты и помимо двух точных ударов норвежца воспоминаний о ней не останется. В первом тайме Холанд реализовал пенальти, который сам же и заработал, а после перерыва воспользовался хорошим пасом Де Брюйне. 2:0 – победа “Сити”.

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Манчестер Сити” 0:2

Голы: Холанд 36 (пен.), Холанд 65