  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Вест Хэм – Манчестер Сити ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 7 августа 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Дубль Эрлинга Холанда помог “Манчестер Сити” взять три очка с “Вест Хэмом”. Игра была бедной моменты и помимо двух точных ударов норвежца воспоминаний о ней не останется. В первом тайме Холанд реализовал пенальти, который сам же и заработал, а после перерыва воспользовался хорошим пасом Де Брюйне. 2:0 – победа “Сити”.

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Манчестер Сити” 0:2

Голы: Холанд 36 (пен.), Холанд 65

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити видеоповторы Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде