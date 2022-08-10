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Официально: Брентфорд подписал вингера сборной Дании Дамсгора
Тот самый автор гола в полуфинале Евро-2020
Фото: https://twitter.com/BrentfordFC
"Брентфорд" объявил о подписании вингера "Сампдории" и сборной Дании Микеля Дамсгора. Сумма сделки по 22-летнему игроку составила 15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.
What you’ve all been waiting for ???? ???? ????— Brentford FC (@BrentfordFC) August 10, 2022
????#BrentfordFC pic.twitter.com/nypYQrDTZt
Датчанин подписал с клубом 5-летнее соглашение.
В полуфинале Евро-2020 Дамсгор забил в ворота сборной Англии. До этого вингер также забил россии на групповом этапе.
В прошлом сезоне за "Сампдорию" он провел всего 12 матчей и не отличился результативными действиями. Большую часть сезона датчанин провел в лазарете из-за проблем с бедром. Он лечился с 12 октября по 15 апреля.
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