Официально: Брентфорд подписал вингера сборной Дании Дамсгора

"Брентфорд" объявил о подписании вингера "Сампдории" и сборной Дании Микеля Дамсгора. Сумма сделки по 22-летнему игроку составила 15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

What you’ve all been waiting for ???? ???? ????



????#BrentfordFC pic.twitter.com/nypYQrDTZt