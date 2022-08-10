Официально: Брентфорд подписал вингера сборной Дании Дамсгора

"Брентфорд" объявил о подписании вингера "Сампдории" и сборной Дании Микеля Дамсгора. Сумма сделки по 22-летнему игроку составила 15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

Датчанин подписал с клубом 5-летнее соглашение.

В полуфинале Евро-2020 Дамсгор забил в ворота сборной Англии. До этого вингер также забил россии на групповом этапе.

В прошлом сезоне за "Сампдорию" он провел всего 12 матчей и не отличился результативными действиями. Большую часть сезона датчанин провел в лазарете из-за проблем с бедром. Он лечился с 12 октября по 15 апреля.