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Официально: Брентфорд подписал вингера сборной Дании Дамсгора

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Тот самый автор гола в полуфинале Евро-2020

Официально: Брентфорд подписал вингера сборной Дании Дамсгора

Фото: https://twitter.com/BrentfordFC

Новина українською

"Брентфорд" объявил о подписании вингера "Сампдории" и сборной Дании Микеля Дамсгора. Сумма сделки по 22-летнему игроку составила 15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

Датчанин подписал с клубом 5-летнее соглашение.

В полуфинале Евро-2020 Дамсгор забил в ворота сборной Англии. До этого вингер также забил россии на групповом этапе.

В прошлом сезоне за "Сампдорию" он провел всего 12 матчей и не отличился результативными действиями. Большую часть сезона датчанин провел в лазарете из-за проблем с бедром. Он лечился с 12 октября по 15 апреля.

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В статье: Дания Сампдория (Генуя) Брентфорд Миккель Дамсгаард
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Источник:
brentfordfc.com

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
10.08.2022 в 21:35
Дамсгор за 15млн евро,ну за Мудрика нужно 30млн,бо он в шахтёр раб
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