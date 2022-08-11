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С акцентом на будущее. Ливерпуль продлил контракт с 19-летним полузащитником

Англия
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Который уже подпускается к основе

С акцентом на будущее. Ливерпуль продлил контракт с 19-летним полузащитником

Фото: Liverpool FC

UA-Футбол
Новина українською

Английский "Ливерпуль" продолжает продлевать контракты.

Сегодня "красные" объявили о подписании нового соглашения с 19-летним хавбеком Харви Эллиоттом. Сделка рассчитана до лета 2027-го года.

Эллиотт - талантливый хавбек, который перенес тяжелую травму (перелом лодыжки), однако после вернулся и стал подпускаться к основе. В этой кампании он дважды выходил на замену.

Отметим, что на полтора месяца выбыл основной полузащитник "Ливерпуля" Тьяго. Это может увеличить игровое время Эллиотта.

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В статье: Ливерпуль Харви Эллиотт
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