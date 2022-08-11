С акцентом на будущее. Ливерпуль продлил контракт с 19-летним полузащитником

Английский "Ливерпуль" продолжает продлевать контракты.

Сегодня "красные" объявили о подписании нового соглашения с 19-летним хавбеком Харви Эллиоттом. Сделка рассчитана до лета 2027-го года.

Our diamond is here to stay ???? pic.twitter.com/vF3kiTEE1X — Liverpool FC (@LFC) August 11, 2022

Эллиотт - талантливый хавбек, который перенес тяжелую травму (перелом лодыжки), однако после вернулся и стал подпускаться к основе. В этой кампании он дважды выходил на замену.

Отметим, что на полтора месяца выбыл основной полузащитник "Ливерпуля" Тьяго. Это может увеличить игровое время Эллиотта.