Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С акцентом на будущее. Ливерпуль продлил контракт с 19-летним полузащитником
Который уже подпускается к основе
Фото: Liverpool FC
Английский "Ливерпуль" продолжает продлевать контракты.
Сегодня "красные" объявили о подписании нового соглашения с 19-летним хавбеком Харви Эллиоттом. Сделка рассчитана до лета 2027-го года.
Our diamond is here to stay ???? pic.twitter.com/vF3kiTEE1X— Liverpool FC (@LFC) August 11, 2022
Эллиотт - талантливый хавбек, который перенес тяжелую травму (перелом лодыжки), однако после вернулся и стал подпускаться к основе. В этой кампании он дважды выходил на замену.
Отметим, что на полтора месяца выбыл основной полузащитник "Ливерпуля" Тьяго. Это может увеличить игровое время Эллиотта.
Популярное сейчас
- Ночью в районе белорусского аэродрома были слышны взрывы, также в рф горела воинская часть (upd)
- Разошлись миром. Днепр-1 закончил сбор матчем с шестью мячами
- Экс-игрок сборной Украины: Отдать детей в русскую школу? Это исключено
- В самоотверженном подкате. ВИДЕО, как Миколенко спас Эвертон от гола в матче с Челси
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО