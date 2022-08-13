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Яя Туре стал тренером академии лондонского топ-клуба
Достаточно большой рывок вперед после работы в россии
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Бывший игрок донецкого "Металлурга" и экстренер донецкого "Олимпика" Яя Туре стал наставником в академии "Тоттенхэма". Об этом сообщает официальный сайт "шпор".
Ивуариец возглавил команду игроков возрастом до 16 лет. Также отмечается, что в течение второй части прошлого сезона он работал в академии, набираясь опыта.
“Я рад работать в “Тоттенхэме” вместе с блестящими тренерами и молодыми игроками.
Все в академии и клубе очень хорошо приняли меня. Давай сделаем это!”, – написал Туре в своем Twitter.
Напомним, что кроме "Олимпика" в тренерской карьере Яя Туре был российский "Ахмат" из Грозного, в котором он работал с июня по декабрь 2021 года.
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