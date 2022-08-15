Динамо и Днепр-1 в еврокубках, наши в АПЛ, испытание Барсы. Расписание футбола на 15-21 августа

UA-Футбол собрал для читателей самые интересные матчи, которые состоятся в течение этой недели – с 15 по 21 августа.

В понедельник, 15 августа, мы еще "наступим на хвост" прошедшему евроуикенду. В Англии второй тур Премьер-лиги завершит поединок "Ливерпуль" - "Кристалл Пелас" (22:00). В Италии чемпионат для себя открывают "Наполи" и "Ювентус". Первые сыграют с "Вероной" (19:30), вторые – с "Сассуоло" (21:45). В Испании можно посмотреть, как подготовился к сезону "Атлетико", который сыграет с "Хетафе" (20:30).

Во вторник, 16 августа, начинается последний раунд квалификации Лиги Чемпионов. Для разогрева подойдет матч "Рейнджерс" – ПСВ (22:00). А вот в среду, 17 августа, будем болеть за "Динамо", которое примет "Бенфику" (22:00).

В четверг, 18 августа, дебютирует в еврокубках "Днепр-1" – в 21:00 СК примет кипрский АЕК в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. А еще будет 21 матч Лиги Конференций, где, например, можно будет поболеть за Ивана Петряка в матче "Кельн" - "Фехервар" (21:30). В поединке "Ракув" - "Славия" (19:00) мы можем стать свидетелями украинского дерби между Кочергиным и Качарабой.

В пятницу, 19 августа, можно отдохнуть от футбола, хотя для настоящих фанатов будут матчи "Лион" - "Труа" (22:00), "Боруссия" М - "Герта" (21:30) или "Севилья" - "Вальядолид" (23:00).

А вот на выходных, как всегда, будет много из ТОП-чемпионатов

Суббота, 20 августа

В Англии будем следить за украинцами. Миколенко и его "Эвертон" попытаются одержать первую победу в сезоне в игре с "Ноттингем Форрест" (17:00). Зинченко и "Арсенал" будут пытаться продолжить победную серию в игре с "Борнмутом" (19:30).

В Испании "Реал" встретится с "Сельтой" (23:00), а в Италии "Специя" Виктора Коваленко поедет в гости к "Интеру". В Германии стоит обратить внимание на матч "Боруссия" Дортмунд - "Вердер" (16:30). А еще рекомендует битву португальских грандов - "Порту" - "Спортинг" (22:30).

Воскресенье, 21 августа

В АПЛ сначала сойдутся "Лидс" и "Челси", которые еще не проигрывали (16:00), а затем мы станем свидетелями битвы саудовского и эмиратского "денежных мешков" - "Ньюкасл" встретится с "Манчестер Сити" (18:30) .

В Германии "Бавария" сыграет на выезде с "Бохумом" (18:30), а во Франции сойдутся действующий чемпион и чемпион позапрошлого сезона - "Лилль" и ПСЖ (21:45). Италия нас угостит матчем "Аталанта" - "Милан" (21:45), а в Испании "Барселона" попытается одержать свою первую победу в сезоне в игре с "Реалом Сосъедад".

Понедельник, 15 августа

"Ливерпуль" - "Кристалл Пелас". 22:00. АПЛ

"Верона" – "Наполи". 19:30. Серия А

"Атлетико" - "Хетафе". 20:30. Ла Лига

"Ювентус" – "Сассуоло". 21:45. Серия А

Вторник, 16 августа

"Рейнджерс" – ПСВ. 22:00. Лига Чемпионов

Среда, 17 августа

"Динамо" – "Бенфика". 22:00. Лига Чемпионов

Четверг, 18 августа

"Днепр-1" – АЭК. 21:00. Лига Европы

"Ракув" – "Славия". 19:00. Лига Конференций

"Кельн" - "Фехервар". 21:30. Лига Конференций

Пятница, 19 августа

"Лион" - "Труа". 22:00. Лига 1

"Боруссия" М – "Герта". 21:30. Бундеслига.

"Севилья" – "Вальядолид". 23:00. Ла Лига

Суббота, 20 августа

"Боруссия" Д – "Вердер". 16:30. Бундеслига

"Эвертон" - "Ноттингем Форест". 17:00. АПЛ

"Борнмут" – "Арсенал". 19:30. АПЛ

"Интер" – "Специя". 21:45. Серия А

"Порту" – "Спортинг". 22:30. Чемпионат Португалии

"Сельта" – "Реал". 23:00. Ла Лига

Воскресенье, 21 августа