Миколенко против новичка. Эвертон – Ноттингем. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.08.22

Английская Премьер-лига, третий тур

20 августа, 17:00. “Гудисон Парк”, Ливерпуль

Главный арбитр: Андре Марринер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Прошлый сезон "Эвертон" завершил всего в шаге от вылета из АПЛ, в то время как "Ноттингем" в Чемпионшипе завоевал путевку дивизионом выше. Обе команды совсем по-разному поработали на трансферном рынке, собственно и так же по-разному стартовали в чемпионате. Теперь впереди их ждет личный матч.

"Ириски" входят в ту тройку команд, которая после двух стартовых туров АПЛ до сих пор идет с нулем в турнирной таблице. Любопытство этому факту добавляет то, что ни один из этих коллективов (также "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед") точно не готовы были увидеть в таком положении. Тот же Лэмпард летом пригласил к себе опытного защитника Коуди, также перешел защитник Тарковский, а кроме них еще качественный вингер Макнил.

Но не каждый шаг может принести положительный результат. В первом туре "Эвертон" уступил дома "Челси" из-за пропущенного гола с пенальти на 45+9 (!) минуте, а во втором раунде АПЛ "Вилла" была лучшая в реализации моментов. Кстати, хотя и в графе "забитые" команда из синего Ливерпуля имеет один гол, его в свой (скорее) пассив записал бывший игрок "ирисок" Люка Динь, который в матче в Бирмингеме срезал мяч в свои ворота.

Как и принято в последние сезоны, лазарет "Эвертона" переполнен. Помочь Лэмпарду не смогут: Годфри, Гомеш, Дукуре, Кальферт-Льюин, Таунсенд и Мина. Возвращение Аллана еще под вопросом, но совсем скоро он может сыграть первый поединок в сезоне.

