Миколенко против новичка. Эвертон – Ноттингем. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.08.22

Английская Премьер-лига, третий тур

20 августа, 17:00. “Гудисон Парк”, Ливерпуль

Главный арбитр: Андре Марринер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Евертон - Ноттінгем Смотреть трансляцию

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Прошлый сезон "Эвертон" завершил всего в шаге от вылета из АПЛ, в то время как "Ноттингем" в Чемпионшипе завоевал путевку дивизионом выше. Обе команды совсем по-разному поработали на трансферном рынке, собственно и так же по-разному стартовали в чемпионате. Теперь впереди их ждет личный матч.

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Эвертон

"Ириски" входят в ту тройку команд, которая после двух стартовых туров АПЛ до сих пор идет с нулем в турнирной таблице. Любопытство этому факту добавляет то, что ни один из этих коллективов (также "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед") точно не готовы были увидеть в таком положении. Тот же Лэмпард летом пригласил к себе опытного защитника Коуди, также перешел защитник Тарковский, а кроме них еще качественный вингер Макнил.

Но не каждый шаг может принести положительный результат. В первом туре "Эвертон" уступил дома "Челси" из-за пропущенного гола с пенальти на 45+9 (!) минуте, а во втором раунде АПЛ "Вилла" была лучшая в реализации моментов. Кстати, хотя и в графе "забитые" команда из синего Ливерпуля имеет один гол, его в свой (скорее) пассив записал бывший игрок "ирисок" Люка Динь, который в матче в Бирмингеме срезал мяч в свои ворота.

Кадры хозяев

Как и принято в последние сезоны, лазарет "Эвертона" переполнен. Помочь Лэмпарду не смогут: Годфри, Гомеш, Дукуре, Кальферт-Льюин, Таунсенд и Мина. Возвращение Аллана еще под вопросом, но совсем скоро он может сыграть первый поединок в сезоне.

Ноттингем Форест

Два сезона назад "Лидс" по возвращении в АПЛ потратил летом более 100 миллионов евро на усиление. Теперь же роль богатенького новичка взял на себя "Ноттингем": клуб на сегодня заплатил за 16 футболистов 148 млн. И это еще бонусы не учитывались! Теперь главная задача тренера – слепить с кучки золотистых монет настоящую купюру.

На данный момент по результатам "лесники" идут неплохо: три очка за два тура. Первый раунд АПЛ "Ноттингему" вообще не удался, ведь в том поединке "Ньюкасл" доминировал повсюду и полностью, даже не дав "Форесту" хотя бы однажды пробить в створ ворот. В то же время второй тур, который впервые за 23 года состоялся на стадионе в Ноттингеме, был более ярким в исполнении подопечных Стива Купера: в нем "лесники" до забитого гола преобладали над "Вест Хэмом", а затем еще и удержали победный счет.

Кадры гостей

С потерями у "Ноттингема" все более приемлемо, чем у соперника. Пока вне игры два игрока: Колбек и Ричардс. Важные футболисты, однако, та же победа над "Вест Хэмом" была одержана именно без них.

Good vibes ahead of Saturday's return to @premierleague action ???? pic.twitter.com/L8sakfX4g8 — Nottingham Forest FC (@NFFC) August 17, 2022

Последние пять матчей хозяев

13.08. Астон Вилла – Эвертон 2:1 (АПЛ)

06.08. Эвертон – Челси 0:1 (АПЛ)

29.07. Эвертон – Динамо 3:0 (ТМ)

24.07. Блэкпул – Эвертон 2:4 (ТМ)

21.07. Миннесота Юнайтед – Эвертон 4:0 (ТМ)

Последние пять матчей гостей

14.08. Ноттингем – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

06.08. Ньюкасл – Ноттингем 2:0 (АПЛ)

30.07. Ноттингем – Валенсия 1:1 (ТМ)

26.07. Ноттс Каунти – Ноттингем 2:2 (ТМ)

23.07. Унион Берлин – Ноттингем 1:0 (ТМ)

Личные встречи между командами

История матчей между коллективами очень богата. В общей сложности они сыграли друг против друга 127 раз. "Эвертон" побеждал 55 раз, уступал 46 раз, а еще 26 встреч были завершены вничью. В последний раз "ириски" с "лесниками" скрещивали свои шпаги еще в далеком 1999 году на том же "Гудисоне" - тогда гости одержали минимальную победу (0:1).

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Ноттингем Форест

Прогноз на матч Эвертон – Ноттингем Форест от UA-Football

У двух команд есть проблемы в защите: два первых тура это показали. Не всегда это приводило к головам – прощали соперники. На этот раз тоже такой вариант возможен, ведь и тот, и другой коллектив еще не настроил свою атакующую мощь вовсю. Нужно время для загрузки, но и в то же время уже нужны очки. Гости более готовы к ним. Прогноз: "Ноттингем" не проиграет.