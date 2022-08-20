Борнмут – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.08.22

Английская Премьер-лига, третий тур

20 августа, 19:30. "Виталити" (Борнмут)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Телетрансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Обе команды приятно удивили своим стартом в сезоне. "Борнмут" после возвращения из Чемпионшипа сразу же в первом победил, а "Арсенал" набрал максимально возможные шесть очков с опять же максимально возможной уверенностью. Кто теперь окажется более сильным?

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Борнмут

После не слишком удачной предсезонки (три поражения и одна победа) прошлогодний вицечемпион Чемпионшипа в первом туре победил "Астон Виллу". "Вишни" отпраздновали свое возвращение в АПЛ голом уже на второй минуте: 27-летний Лерма отличился в воротах соперника. Учитывая преимущество счета, "Борнмут" играл более осмотрительно, отдав мяч в ноги бирмингемцам. Подопечные Джеррарда все-таки не смогли восстановить паритет, а к концу второго тайма еще и пропустили.

А вот во втором раунде, на "Этихаде", уже легкой прогулки не было. То ли “вишен” так первый тур вымотал, то ли на небеса взлетели от победы над “Виллой”, но в первом тайме поединка против “Ман Сити” “Борнмут” пропустил трижды. Собственно, вторая половина игры была формальностью, однако тот же вишеупомянутый Лерма добавил немного красок, срезав мяч в собственные ворота.

Кадры хозяев

Четыре потери есть у "Борнмута": Брукс, Ротвелл, Фредерикс и Соланке. Последний - отыграл полный матч против "Виллы", но получил травму лодыжки, из-за чего до сих пор восстанавливается. Хотя, если учесть эту четверку, нападающий находится в наиболее оптимальных кондициях.

Арсенал

Точечное усиление во время текущего трансферного окна дало "канонирам", в частности Артете, больше свободы в своих действиях. В то время как в минувшем сезоне "Арсенал" стартовал с трех поражений, в этом розыгрыше чемпионата за первые два тура шесть очков из шести возможных. Прогресс налицо и выражается он в результатах.

В первом матче сезона лондонцы противостояли своим соседям по городу – "Кристал Пелас". В принципе, игра была равная, но все решили два эпизода, которые стали у "канониров" голевыми. Против "Лестера" во втором туре было все веселее: поединок завершился со счетом 4:2 в пользу обладателей стадиона "Эмирейтс". Ошибок в защите у команды Артеты было больше по сравнению со встречей против "стекольщиков", но в атаке Жезус выдал очередной перфоменс и чуть ли не самостоятельно (2 гола + 2 ассиста) принес победу.

Кадры гостей

А вот у "канониров", как бы это удивительно не звучало, проблем с переполненностью лазарета нет. Там находится только 22-летний Рис Нельсон, который даже в предсезонных матчах был далеко не основным. Его отсутствие – не помеха Артете.

Последние пять матчей Борнмута и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

13.08. Манчестер Сити – Борнмут 4:0 (АПЛ)

06.08. Борнмут – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

30.07. Борнмут – Реал Сосьедад 1:2 (ТМ)

23.07. Борнмут – Бристоль Сити 0:1 (ТМ)

19.07. Брага – Борнмут 2:1 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

13.08. Арсенал – Лестер 4:2 (АПЛ)

05.08. Кристал Пелас – Арсенал 0:2 (АПЛ)

30.07. Арсенал – Севилья 6:0 (Кубок Эмирейтс)

27.07. Арсенал – Брентфорд 1:2 (ТМ)

24.07. Арсенал – Челси 4:0 (ТМ)

Личные встречи между командами

История насчитывает всего 11 матчей между "Арсеналом" и "Борнмутом". “Канониры” в этом противостоянии имеют ощутимое преимущество: восемь побед против одной победы в “вишен”. Также два поединка завершились ничейным результатом.

Последний раз команды играли в январе 2020-го: тогда, в Кубке Англии, сильнее был "Арсенал". А крайняя встреча коллективов в АПЛ завершилась ничьей 1:1 на "Виталити".

Прогноз матча Борнмут – Арсенал

"Канониры" могут получить совершенно противоположный результат, если сравнивать с предыдущим сезоном. Артета вряд ли поменяет победный состав, поэтому снова стоит ожидать Зинченко и его высокие подключения в атаку. Соответственно, у "Борнмута" будут возможности бежать в контрнаступления (не только через фланг украинца), а значит, игра будет интересной. Прогноз: Обе забьют.