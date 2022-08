Уотфорд продает сразу двоих своих лидеров. Клуб получит более 50 миллионов фунтов

Английский "Уотфорд", в прошлом сезоне вылетевший во второй дивизион страны – Чемпионшип, распродает своих лидеров. Среди них: сенегалец Исмаила Сарр и бразилец Жоао Педро.

BREAKING????: Aston Villa have agreed a deal to sign Watford forward Ismaila Sarr, the fee is understood to be worth more than £25m plus add-ons ???? pic.twitter.com/s77tlHoHdF

Трансфер первого, как сообщает издание Sky Sports, уже согласовала "Астон Вилла". Бирмингемцы приобретут Исмаилу за 25 миллионов фунтов плюс бонусы. В прошлом сезоне АПЛ Сарр забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 22 матчах.

Excl: Newcastle have sent Watford verbal, final proposal for João Pedro after two turned down in the last few days. It’s worth £25m plus £5m add-ons, still verbal. ????⚪️⚫️ #NUFC



Final decision up to the Pozzo family now. pic.twitter.com/LGC8YPB3ls