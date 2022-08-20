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Уотфорд продает сразу двоих своих лидеров. Клуб получит более 50 миллионов фунтов

Англия
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Исмаила Сарр в Астон Вилле, Жоао Педро – в Ньюкасле

Уотфорд продает сразу двоих своих лидеров. Клуб получит более 50 миллионов фунтов

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Английский "Уотфорд", в прошлом сезоне вылетевший во второй дивизион страны – Чемпионшип, распродает своих лидеров. Среди них: сенегалец Исмаила Сарр и бразилец Жоао Педро.

Трансфер первого, как сообщает издание Sky Sports, уже согласовала "Астон Вилла". Бирмингемцы приобретут Исмаилу за 25 миллионов фунтов плюс бонусы. В прошлом сезоне АПЛ Сарр забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 22 матчах.

Жоао Педро же близок к переходу в "Ньюкасл" за 25 миллионов фунтов плюс 5 миллионов бонусами, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Это уже третье предложение клуба за бразильца, сделавшего в 28 матчах прошлого сезона АПЛ 3+1 по системе гол+пас.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ньюкасл Уотфорд Жоао Педро Исмаила Сарра
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