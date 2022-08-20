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Уотфорд продает сразу двоих своих лидеров. Клуб получит более 50 миллионов фунтов
Исмаила Сарр в Астон Вилле, Жоао Педро – в Ньюкасле
Фото: Getty Images
Английский "Уотфорд", в прошлом сезоне вылетевший во второй дивизион страны – Чемпионшип, распродает своих лидеров. Среди них: сенегалец Исмаила Сарр и бразилец Жоао Педро.
BREAKING????: Aston Villa have agreed a deal to sign Watford forward Ismaila Sarr, the fee is understood to be worth more than £25m plus add-ons ???? pic.twitter.com/s77tlHoHdF— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 20, 2022
Трансфер первого, как сообщает издание Sky Sports, уже согласовала "Астон Вилла". Бирмингемцы приобретут Исмаилу за 25 миллионов фунтов плюс бонусы. В прошлом сезоне АПЛ Сарр забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 22 матчах.
Excl: Newcastle have sent Watford verbal, final proposal for João Pedro after two turned down in the last few days. It’s worth £25m plus £5m add-ons, still verbal. ????⚪️⚫️ #NUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2022
Final decision up to the Pozzo family now. pic.twitter.com/LGC8YPB3ls
Жоао Педро же близок к переходу в "Ньюкасл" за 25 миллионов фунтов плюс 5 миллионов бонусами, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Это уже третье предложение клуба за бразильца, сделавшего в 28 матчах прошлого сезона АПЛ 3+1 по системе гол+пас.
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