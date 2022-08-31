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Жереми Бога может продолжить карьеру в чемпионате Англии
Клуб АПЛ уже ведет переговоры с "Аталантой"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Лестер", который не очень активно работает на трансферном рынке, может усилиться воспитанником лондонского "Челси". По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "лисы" начали переговоры с "Аталантой" по поводу форварда Жереми Бога.
Однако отмечается, что заключение соглашение может состояться только после того, как "Лестер" подпишет замену Уэсли Фофана. Сам Жереми желает переехать в Англию.
Напомним, что Бога перешел в "Аталанту" зимой этого года. В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 22 поединка, в которых отличился двумя голами и одной голевой передачей. В Серии А он так и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 19 млн евро.
Excl: Leicester have opened talks with Atalanta for Jeremie Boga. He’s in the list as potential new winger — while Faes deal as new centre back could be completed soon. ???????? #LCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022
Negotiations ongoing as Boga is keen on the move. pic.twitter.com/gj3mlPdVKj
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