Жереми Бога может продолжить карьеру в чемпионате Англии

Английский "Лестер", который не очень активно работает на трансферном рынке, может усилиться воспитанником лондонского "Челси". По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "лисы" начали переговоры с "Аталантой" по поводу форварда Жереми Бога.

Однако отмечается, что заключение соглашение может состояться только после того, как "Лестер" подпишет замену Уэсли Фофана. Сам Жереми желает переехать в Англию.

Напомним, что Бога перешел в "Аталанту" зимой этого года. В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 22 поединка, в которых отличился двумя голами и одной голевой передачей. В Серии А он так и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 19 млн евро.

Excl: Leicester have opened talks with Atalanta for Jeremie Boga. He’s in the list as potential new winger — while Faes deal as new centre back could be completed soon. ???????? #LCFC



Negotiations ongoing as Boga is keen on the move. pic.twitter.com/gj3mlPdVKj