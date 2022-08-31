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Жереми Бога может продолжить карьеру в чемпионате Англии

Англия
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Клуб АПЛ уже ведет переговоры с "Аталантой"

Жереми Бога может продолжить карьеру в чемпионате Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Лестер", который не очень активно работает на трансферном рынке, может усилиться воспитанником лондонского "Челси". По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "лисы" начали переговоры с "Аталантой" по поводу форварда Жереми Бога.

Однако отмечается, что заключение соглашение может состояться только после того, как "Лестер" подпишет замену Уэсли Фофана. Сам Жереми желает переехать в Англию.

Напомним, что Бога перешел в "Аталанту" зимой этого года. В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 22 поединка, в которых отличился двумя голами и одной голевой передачей. В Серии А он так и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 19 млн евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Жереми Бога Лестер Сити
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