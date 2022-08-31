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Команда Джеррарда так и не поняла, что нужно делать с мячом. АПЛ. Арсенал – Астон Вилла 2:1
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Getty Images / Global Images Ukraine
Матч сразу же начался под диктовку "Арсенала". Не совсем понятно, почему арбитр поединка Роберт Джонс не назначил пенальти за явный фол Мингза на Сака – громила Тайрон одной рукой взял и уронил второклассника Букайо на газон прямо в штрафной площадке "Астон Виллы". Ладно, проехали, ведь дальше "канониры" лишь наращивали свое давление на первой трети поля гостей.
Мартинесу пришлось вступить в игру после ударов Габриэла Жезуса и Габриэла Магальяэша. Мяч то и дело застревал во владениях "львов" во время пожаров, которые с пугающей легкостью организовывала оборона команды Джеррарда. Редкие действия "Виллы" на половине поля "Арсенала" были судорожными и недлительными. Гости буквально не добегали до Рамздейла, теряя снаряд где-то в центре поля под прессингом хозяев.
◼️ Jesus' shot saved by Martinez— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2022
◼️ Gabriel sends one just wide
◼️ Odegaard goes close
It's still goalless - but we've been knocking on the door
???? 0-0 ⚫ (19) #ARSAVL pic.twitter.com/m6uwoV4Ben
В середине первого тайма Сака каким-то чудом не замкнул нацеленный прострел Мартинелли. Букайо мог и потратить время на обработку мяча, не бить сразу, так как Мартинес был уже отыгран и выступал всего лишь зрителем эпизода. И все-таки на 31-й минуте "Арсенал" наконец-то открыл счет. Джака прострелил, рикошет от защитника дезориентировал Мартинеса и голкипер гостей отбил сферу прямо на ногу Жезусу (1:0).
Забавно, что Гранит, спокойно гуляя в штрафной площадке, успел чуть ли не три раза показать партнеру, что он ждет от него паса для дальнейшего обострения атаки. Большой привет защитникам "Астон Виллы".
GabbyGol ????#ARSAVL pic.twitter.com/3JaLiwOAzL— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2022
Во втором тайме игровой рисунок почти не изменился. "Арсенал" давил, хоть и не создавал опасных моментов. За полчаса только Эдегор побеспокоил Мартинеса ударом со штрафного. В свою очередь даже до хромой "Астон Виллы" к экватору второй половины встречи дошло, что 1:0 – это не приговор, можно хотя бы попробовать пойти вперед.
И чуть ли не после первой акцентированной атаки за матч "львы" сравняли цифры на табло. Правда, есть большие вопросы к Фемиде: Дуглас Луиз только вышел на газон "Эмирейтс", заменив Макгинна, как тут же закрутил снаряд с корнера и забил сухим листом (!), но при этом необходимо понимать, что Уоткинс явно блокировал Рамздейлу выход из ворот (1:1). Обычно такие голы не засчитывают.
Douglas Luiz has scored TWO goals from a corner this season ????#BBCFootball pic.twitter.com/SpYwsL3Gzw— Match of the Day (@BBCMOTD) August 31, 2022
Тем не менее, "Арсенал" мгновенно ответил. Неугомонный Сака навесил на дальнюю штангу, где Мартинелли замкнул в касание. Как же эффектно и нелепо одновременно завалился на спину Мартинес, пытаясь парировать удар 11-го номера хозяев (2:1).
Arsenal 2-1 Nottingham Forest FT:— Squawka News (@SquawkaNews) August 31, 2022
xG: 2.62-0.39
Shots: 22-4
Shots on target: 9-3
Possession: 59.6%-40.4%
Touches in opp. box: 51-9
Corners: 10-3
Arsenal remain unbeaten. pic.twitter.com/sFQkH3wM61
"Арсенал" продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Английской Премьер-лиги, команда Артеты добыла 5 побед в 5 поединках. Все справедливо, качество игры "канониров" с каждым матчем только улучшается. К "Астон Вилле" и Джеррарду в частности есть много вопросов. На данный момент пациент скорее мертв, чем жив (4 поражения в 5 турах), и вряд ли терпения боссов из Бирмингема хватит надолго.
Steven Gerrard's Aston Villa have won just three of their last 16 Premier League matches ???? pic.twitter.com/TKvAiR0e9q— ESPN FC (@ESPNFC) August 31, 2022
АПЛ, 5-й тур
Стадион: "Эмирейтс Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
"Арсенал" – "Астон Вилла" 2:1
Голы: Жезус (30), Мартинелли (77) – Дуглас Луис (74)
"Арсенал": Рамздейл – Уайт (Томиясу, 64), Салиба, Габриэл, Тирни – Локонга, Джака – Сака (Холдинг, 88), Эдегор (Смит-Роу, 81), Мартинелли – Жезус (Нкетиа, 88)
"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Динь – Рэмзи, Камара (Ингз, 83), Макгинн (Дуглас Луис, 73) – Бэйли, Уоткинс, Буэндия (Коутиньо, 73)
Предупреждения: Эдегор (39), Салиба (48) – Рэмзи (13), Конса (54), Макгинн (68)
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