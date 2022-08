Команда Джеррарда так и не поняла, что нужно делать с мячом. АПЛ. Арсенал – Астон Вилла 2:1

Матч сразу же начался под диктовку "Арсенала". Не совсем понятно, почему арбитр поединка Роберт Джонс не назначил пенальти за явный фол Мингза на Сака – громила Тайрон одной рукой взял и уронил второклассника Букайо на газон прямо в штрафной площадке "Астон Виллы". Ладно, проехали, ведь дальше "канониры" лишь наращивали свое давление на первой трети поля гостей.

Мартинесу пришлось вступить в игру после ударов Габриэла Жезуса и Габриэла Магальяэша. Мяч то и дело застревал во владениях "львов" во время пожаров, которые с пугающей легкостью организовывала оборона команды Джеррарда. Редкие действия "Виллы" на половине поля "Арсенала" были судорожными и недлительными. Гости буквально не добегали до Рамздейла, теряя снаряд где-то в центре поля под прессингом хозяев.

◼️ Jesus' shot saved by Martinez

◼️ Gabriel sends one just wide

◼️ Odegaard goes close



It's still goalless - but we've been knocking on the door



???? 0-0 ⚫ (19) #ARSAVL pic.twitter.com/m6uwoV4Ben