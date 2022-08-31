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Команда Джеррарда так и не поняла, что нужно делать с мячом. АПЛ. Арсенал – Астон Вилла 2:1

Англия
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Команда Джеррарда так и не поняла, что нужно делать с мячом. АПЛ. Арсенал – Астон Вилла 2:1

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч сразу же начался под диктовку "Арсенала". Не совсем понятно, почему арбитр поединка Роберт Джонс не назначил пенальти за явный фол Мингза на Сака – громила Тайрон одной рукой взял и уронил второклассника Букайо на газон прямо в штрафной площадке "Астон Виллы". Ладно, проехали, ведь дальше "канониры" лишь наращивали свое давление на первой трети поля гостей.

Мартинесу пришлось вступить в игру после ударов Габриэла Жезуса и Габриэла Магальяэша. Мяч то и дело застревал во владениях "львов" во время пожаров, которые с пугающей легкостью организовывала оборона команды Джеррарда. Редкие действия "Виллы" на половине поля "Арсенала" были судорожными и недлительными. Гости буквально не добегали до Рамздейла, теряя снаряд где-то в центре поля под прессингом хозяев.

В середине первого тайма Сака каким-то чудом не замкнул нацеленный прострел Мартинелли. Букайо мог и потратить время на обработку мяча, не бить сразу, так как Мартинес был уже отыгран и выступал всего лишь зрителем эпизода. И все-таки на 31-й минуте "Арсенал" наконец-то открыл счет. Джака прострелил, рикошет от защитника дезориентировал Мартинеса и голкипер гостей отбил сферу прямо на ногу Жезусу (1:0).

Забавно, что Гранит, спокойно гуляя в штрафной площадке, успел чуть ли не три раза показать партнеру, что он ждет от него паса для дальнейшего обострения атаки. Большой привет защитникам "Астон Виллы".

Во втором тайме игровой рисунок почти не изменился. "Арсенал" давил, хоть и не создавал опасных моментов. За полчаса только Эдегор побеспокоил Мартинеса ударом со штрафного. В свою очередь даже до хромой "Астон Виллы" к экватору второй половины встречи дошло, что 1:0 – это не приговор, можно хотя бы попробовать пойти вперед.

И чуть ли не после первой акцентированной атаки за матч "львы" сравняли цифры на табло. Правда, есть большие вопросы к Фемиде: Дуглас Луиз только вышел на газон "Эмирейтс", заменив Макгинна, как тут же закрутил снаряд с корнера и забил сухим листом (!), но при этом необходимо понимать, что Уоткинс явно блокировал Рамздейлу выход из ворот (1:1). Обычно такие голы не засчитывают.

Тем не менее, "Арсенал" мгновенно ответил. Неугомонный Сака навесил на дальнюю штангу, где Мартинелли замкнул в касание. Как же эффектно и нелепо одновременно завалился на спину Мартинес, пытаясь парировать удар 11-го номера хозяев (2:1).

"Арсенал" продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Английской Премьер-лиги, команда Артеты добыла 5 побед в 5 поединках. Все справедливо, качество игры "канониров" с каждым матчем только улучшается. К "Астон Вилле" и Джеррарду в частности есть много вопросов. На данный момент пациент скорее мертв, чем жив (4 поражения в 5 турах), и вряд ли терпения боссов из Бирмингема хватит надолго.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Эмирейтс Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Арсенал" – "Астон Вилла" 2:1

Голы: Жезус (30), Мартинелли (77) – Дуглас Луис (74)

"Арсенал": Рамздейл – Уайт (Томиясу, 64), Салиба, Габриэл, Тирни – Локонга, Джака – Сака (Холдинг, 88), Эдегор (Смит-Роу, 81), Мартинелли – Жезус (Нкетиа, 88)

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Динь – Рэмзи, Камара (Ингз, 83), Макгинн (Дуглас Луис, 73) – Бэйли, Уоткинс, Буэндия (Коутиньо, 73)

Предупреждения: Эдегор (39), Салиба (48) – Рэмзи (13), Конса (54), Макгинн (68)

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета АПЛ Габриэл Жезус Дуглас Луис Габриель Мартинелли
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