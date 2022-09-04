Арсенал впервые проигрывает, но сохраняет лидерство, Ман Сити и Шпоры поджимают. Таблица и результаты тура АПЛ

За пять последних лет "Манчестер Сити" четырежды выигрывал чемпионат страны. Но желающих сдвинуть горожан с вершины хватает. Удастся ли это кому-то в этом сезоне? Следите за результатами матчей тура, текущей турнирной таблицей, а также расписанием на предстоящий тур прямо в этой новости, которая постоянно обновляется.

АПЛ. 6-й тур

03.09.2022

"Эвертон" – "Ливерпуль" 0:0

"Челси" - "Вест Хэм" 2:1

"Тоттенхэм" - "Фулхэм" 2:1

"Ньюкасл" - "Кристалл Пэлас" 0:0

"Ноттингем" – "Борнмут" 2:3

"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" 1:0

"Брентфорд" - "Лидс" 5:2

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:1

04.09.2022

"Брайтон" - "Лестер" 5:2

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 3:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 6 5 0 1 14-7 +7 15 2 "Манчестер Сити" 6 4 2 0 20-6 +14 14 3 "Тоттенхэм" 6 4 2 0 12-5 +7 14 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 6 4 1 1 11-5 +6 13 5 "Манчестер Юнайтед" 6 4 0 2 8-8 0 12 6 "Челси" 6 3 1 2 8-9 -1 10 7 "Ливерпуль" 6 2 3 1 15-6 +9 9 8 "Брентфорд" 6 2 3 1 15-9 +6 9 9 "Лидс Юнайтед" 6 2 2 2 10-10 0 8 10 "Фулхэм" 6 2 2 2 9-9 0 8 11 "Ньюкасл" 6 1 4 1 7-6 +1 7 12 "Саутгемптон" 6 2 1 3 7-10 -3 7 13 "Борнмут" 6 2 1 3 5-18 -13 7 14 "Вулверхэмптон" 6 1 3 2 3-4 -1 6 15 "Кристал Пэлас" 6 1 3 2 7-9 -2 6 16 Эвертон 6 0 4 2 4-6 -2 4 17 "Астон Вилла" 6 1 1 4 5-10 -5 4 18 "Вест Хэм Юнайтед" 6 1 1 4 3-8 -5 4 19 Ноттингем Форест 6 1 1 4 4-14 -10 4 20 "Лестер Сити" 6 0 1 5 8-16 -8 1

АПЛ. 7-й тур

10.09.2022

14:30 "Фулхэм" - "Челси"

17:00 "Борнмут" - "Брайтон"

17:00 "Лестер" - "Астон Вилла"

17:00 "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон"

17:00 "Саутгемптон" – "Брентфорд"

19:30 "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм"

11.09.2022

16:00 "Арсенал" - "Эвертон"

16:00 "Вест Хэм" - "Ньюкасл"

18:30 "Кристалл Пэлас" - "Манчестер Юнайтед"

12.09.2022

22:00 "Лидс" - "Ноттингем"