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Арсенал впервые проигрывает, но сохраняет лидерство, Ман Сити и Шпоры поджимают. Таблица и результаты тура АПЛ
Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
За пять последних лет "Манчестер Сити" четырежды выигрывал чемпионат страны. Но желающих сдвинуть горожан с вершины хватает. Удастся ли это кому-то в этом сезоне? Следите за результатами матчей тура, текущей турнирной таблицей, а также расписанием на предстоящий тур прямо в этой новости, которая постоянно обновляется.
АПЛ. 6-й тур
03.09.2022
"Эвертон" – "Ливерпуль" 0:0
"Челси" - "Вест Хэм" 2:1
"Тоттенхэм" - "Фулхэм" 2:1
"Ньюкасл" - "Кристалл Пэлас" 0:0
"Ноттингем" – "Борнмут" 2:3
"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" 1:0
"Брентфорд" - "Лидс" 5:2
"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:1
04.09.2022
"Брайтон" - "Лестер" 5:2
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 3:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|6
|5
|0
|1
|14-7
|+7
|15
|2
|"Манчестер Сити"
|6
|4
|2
|0
|20-6
|+14
|14
|3
|"Тоттенхэм"
|6
|4
|2
|0
|12-5
|+7
|14
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|6
|4
|1
|1
|11-5
|+6
|13
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|4
|0
|2
|8-8
|0
|12
|6
|"Челси"
|6
|3
|1
|2
|8-9
|-1
|10
|7
|"Ливерпуль"
|6
|2
|3
|1
|15-6
|+9
|9
|8
|"Брентфорд"
|6
|2
|3
|1
|15-9
|+6
|9
|9
|"Лидс Юнайтед"
|6
|2
|2
|2
|10-10
|0
|8
|10
|"Фулхэм"
|6
|2
|2
|2
|9-9
|0
|8
|11
|"Ньюкасл"
|6
|1
|4
|1
|7-6
|+1
|7
|12
|"Саутгемптон"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|-3
|7
|13
|"Борнмут"
|6
|2
|1
|3
|5-18
|-13
|7
|14
|"Вулверхэмптон"
|6
|1
|3
|2
|3-4
|-1
|6
|15
|"Кристал Пэлас"
|6
|1
|3
|2
|7-9
|-2
|6
|16
|Эвертон
|6
|0
|4
|2
|4-6
|-2
|4
|17
|"Астон Вилла"
|6
|1
|1
|4
|5-10
|-5
|4
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|6
|1
|1
|4
|3-8
|-5
|4
|19
|Ноттингем Форест
|6
|1
|1
|4
|4-14
|-10
|4
|20
|"Лестер Сити"
|6
|0
|1
|5
|8-16
|-8
|1
АПЛ. 7-й тур
10.09.2022
14:30 "Фулхэм" - "Челси"
17:00 "Борнмут" - "Брайтон"
17:00 "Лестер" - "Астон Вилла"
17:00 "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон"
17:00 "Саутгемптон" – "Брентфорд"
19:30 "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм"
11.09.2022
16:00 "Арсенал" - "Эвертон"
16:00 "Вест Хэм" - "Ньюкасл"
18:30 "Кристалл Пэлас" - "Манчестер Юнайтед"
12.09.2022
22:00 "Лидс" - "Ноттингем"
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