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Арсенал впервые проигрывает, но сохраняет лидерство, Ман Сити и Шпоры поджимают. Таблица и результаты тура АПЛ

Англия
(1 голосов)

Результаты, турнирное положение и расписание на ближайший тур

Арсенал впервые проигрывает, но сохраняет лидерство, Ман Сити и Шпоры поджимают. Таблица и результаты тура АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

За пять последних лет "Манчестер Сити" четырежды выигрывал чемпионат страны. Но желающих сдвинуть горожан с вершины хватает. Удастся ли это кому-то в этом сезоне? Следите за результатами матчей тура, текущей турнирной таблицей, а также расписанием на предстоящий тур прямо в этой новости, которая постоянно обновляется.

АПЛ. 6-й тур

03.09.2022
"Эвертон" – "Ливерпуль" 0:0
"Челси" - "Вест Хэм" 2:1
"Тоттенхэм" - "Фулхэм" 2:1
"Ньюкасл" - "Кристалл Пэлас" 0:0
"Ноттингем" – "Борнмут" 2:3
"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" 1:0
"Брентфорд" - "Лидс" 5:2
"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:1

04.09.2022
"Брайтон" - "Лестер" 5:2
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 3:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 6 5 0 1 14-7 +7 15
2 "Манчестер Сити" 6 4 2 0 20-6 +14 14
3 "Тоттенхэм" 6 4 2 0 12-5 +7 14
4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 6 4 1 1 11-5 +6 13
5 "Манчестер Юнайтед" 6 4 0 2 8-8 0 12
6 "Челси" 6 3 1 2 8-9 -1 10
7 "Ливерпуль" 6 2 3 1 15-6 +9 9
8 "Брентфорд" 6 2 3 1 15-9 +6 9
9 "Лидс Юнайтед" 6 2 2 2 10-10 0 8
10 "Фулхэм" 6 2 2 2 9-9 0 8
11 "Ньюкасл" 6 1 4 1 7-6 +1 7
12 "Саутгемптон" 6 2 1 3 7-10 -3 7
13 "Борнмут" 6 2 1 3 5-18 -13 7
14 "Вулверхэмптон" 6 1 3 2 3-4 -1 6
15 "Кристал Пэлас" 6 1 3 2 7-9 -2 6
16 Эвертон 6 0 4 2 4-6 -2 4
17 "Астон Вилла" 6 1 1 4 5-10 -5 4
18 "Вест Хэм Юнайтед" 6 1 1 4 3-8 -5 4
19 Ноттингем Форест 6 1 1 4 4-14 -10 4
20 "Лестер Сити" 6 0 1 5 8-16 -8 1

АПЛ. 7-й тур

10.09.2022
14:30 "Фулхэм" - "Челси"
17:00 "Борнмут" - "Брайтон"
17:00 "Лестер" - "Астон Вилла"
17:00 "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон"
17:00 "Саутгемптон" – "Брентфорд"
19:30 "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм"

11.09.2022
16:00 "Арсенал" - "Эвертон"
16:00 "Вест Хэм" - "Ньюкасл"
18:30 "Кристалл Пэлас" - "Манчестер Юнайтед"

12.09.2022
22:00 "Лидс" - "Ноттингем"

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В статье: турнирная таблица
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