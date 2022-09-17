Полузащитник Манчестер Сити может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы

Опорный полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс получил травму плеча и не сыграет в предстоящих матчах Лиги наций, которые состоятся на следующей неделе.

Травма может оказаться серьёзной, в результате чего английскому футболисту потребуется хирургическое вмешательство. В таком случае Филлипс рискует пропустить грядущий чемпионат мира в Катаре.

В текущем сезоне Филлипс сыграл за "Манчестер Сити" всего в трёх матчах после перехода из "Лидс Юнайтед" этим летом. В составе сборной Англии футболист является важным звеном схемы главного тренера Гарета Саутгейта.