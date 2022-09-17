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Полузащитник Манчестер Сити может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы

Англия
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Серьезное повреждение

Полузащитник Манчестер Сити может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс получил травму плеча и не сыграет в предстоящих матчах Лиги наций, которые состоятся на следующей неделе.

Травма может оказаться серьёзной, в результате чего английскому футболисту потребуется хирургическое вмешательство. В таком случае Филлипс рискует пропустить грядущий чемпионат мира в Катаре.

В текущем сезоне Филлипс сыграл за "Манчестер Сити" всего в трёх матчах после перехода из "Лидс Юнайтед" этим летом. В составе сборной Англии футболист является важным звеном схемы главного тренера Гарета Саутгейта.

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В статье: ЧМ-2022 Манчестер Сити Национальная сборная Англии Калвин Филлипс
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Источник:
ESPN

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