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Полузащитник Манчестер Сити может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы
Серьезное повреждение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс получил травму плеча и не сыграет в предстоящих матчах Лиги наций, которые состоятся на следующей неделе.
Травма может оказаться серьёзной, в результате чего английскому футболисту потребуется хирургическое вмешательство. В таком случае Филлипс рискует пропустить грядущий чемпионат мира в Катаре.
В текущем сезоне Филлипс сыграл за "Манчестер Сити" всего в трёх матчах после перехода из "Лидс Юнайтед" этим летом. В составе сборной Англии футболист является важным звеном схемы главного тренера Гарета Саутгейта.
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