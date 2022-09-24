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Холанд: Всю жизнь был болельщиком Манчестер Сити. Я забил 14 голов и достойно начал

Англия
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Отец Холанда играл за "Сити", так что можно верить

Холанд: Всю жизнь был болельщиком Манчестер Сити. Я забил 14 голов и достойно начал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Эрлинг Холанд в интервью норвежским медиа рассказал о том, почему решил перейти именно в "Манчестер Сити". "Я хотел стать лучшим футболистом", – приводит его слова Manchester Evening News.

"Я всю жизнь был болельщиком "Ман Сити". Мой отец играл там и так далее... Я забил 14 голов и достойно начал сезон. Выбирал клуб с точки зрения тренера, игроков. Это то, о чем я думал.

В конце концов, я всегда был болельщиком "Ман Сити". Перейдя в "Сити", я хотел развиваться как можно лучше, чтобы стать лучшим футболистом", – сказал норвежский форвард.

Холанд провел за "Сити" 10 матчей, забил 14 голов и отдал 1 голевую передачу. Он лучший бомбардир АПЛ на данный момент с 11 голами на счету.

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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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