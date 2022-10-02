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Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

"Молотобойцы" переиграли "волков"

Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0. Обзор матча и видео голов

Premier League Twitter

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В рамках 9-го туру АПЛ лондонский "Вест Хэм" дома обыграл "Вулверхэмптон". Голами в составе "молотобойцев" отметились Скамакка и Боуэн. После этого тура подопечные Дэвида Мойеса занимают 15-е место в турнирной таблице. В свою очередь "волки" идут в зоне вылета, занимая 18-ю позицию.

Чемпионат Англии, девятый тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Вулверхэмптон” 2:0

Голы: Скамакка 29, Боуэн 54

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В статье: Вулверхэмптон Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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