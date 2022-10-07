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Тен Хаг о формировании стиля МЮ: Ты не построишь это за неделю или месяц

Англия
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Иными словами: Уйдут месяцы

Тен Хаг о формировании стиля МЮ: Ты не построишь это за неделю или месяц

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, что на формирование стиля команды могут уйти не недели, а месяцы.

"Это не только стиль, вопрос в физике, менталитете. И особенно в устойчивости. Это как рутина, образ жизни, и нужно привносить это на каждую тренировку в своей системе, как для команды, так и для отдельных игроков.

И если в последние годы этого не хватало, то ты не построишь это за неделю или месяц. Должна быть система, в современном футболе высокие требования.

Совершенно ясно, что "Сити" в этом вопросе эталон. Есть и другие команды. Но я думаю, что мы можем добиться этого. Но это не произойдет в одночасье, это займет не недели, а месяцы", – приводит слова тренера манкунианцев MEN.

В последнем матче "Манчестер" обыграл "Омонию" (3:2) в Лиге Европы.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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