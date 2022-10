У Холанда прописаны 200 миллионов евро отступных в 2024-м году

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд сможет покинуть клуб за 200 миллионов евро в 2024-м году, сообщает The Athletic. Эта сумма будет уменьшаться с приближением к завершению срока соглашения.

Важно, что эта сумма действует только для клубов не из АПЛ. То есть любой команде из Англии придется торговаться непосредственно с "Манчестер Сити" за игрока.

Помимо двухсот миллионов, клубу, который решится на этот супер-трансфер, придется раскошелиться на агентские проценты и бонусы футболисту.

Контракт Эрлинга рассчитан до лета 2027-го года.

В этом сезоне он провел 13 матчей, забил 20 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего форварда в 150 миллионов евро.

