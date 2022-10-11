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У Холанда прописаны 200 миллионов евро отступных в 2024-м году
Раскрыли подробности соглашения норвежца
Фото: twitter.com/ErlingHaaland
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд сможет покинуть клуб за 200 миллионов евро в 2024-м году, сообщает The Athletic. Эта сумма будет уменьшаться с приближением к завершению срока соглашения.
Важно, что эта сумма действует только для клубов не из АПЛ. То есть любой команде из Англии придется торговаться непосредственно с "Манчестер Сити" за игрока.
Помимо двухсот миллионов, клубу, который решится на этот супер-трансфер, придется раскошелиться на агентские проценты и бонусы футболисту.
Контракт Эрлинга рассчитан до лета 2027-го года.
В этом сезоне он провел 13 матчей, забил 20 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего форварда в 150 миллионов евро.
???? Erling Haaland has a €200m release clause from the summer of 2024— The Athletic UK (@TheAthleticUK) October 11, 2022
???? Figure decreases as his five-year deal contract nears its end
???? Applies to clubs outside PL only
???? Buying club would need to pay agent fees + bonuses on top
???? @polballus https://t.co/AEANUgARik
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