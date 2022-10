АПЛ. Тоттенхэм – Эвертон 2:0. Не забиваешь ты – забивают тебе

Английская Премьер-лига, 11-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни

К этому поединку "Тоттенхэм" подходил с отличной победной серией в последних домашних матчах. Сегодня она увеличилась до 10 встреч подряд. Но могли "шпоры" и прервать такое положительное шествие.

Хотя и "Тоттенхэм" в первом тайме владел мячом да и инициативой в целом, однако по-настоящему опасные моменты до перерыва создавали "ириски". Гости провели две быстрые контратаки и в обеих с расстрельных позиций игроки "Эвертона" били выше ворот: сначала Грей, а затем Онана. "Шпоры" ответили только шансом Кейна, но тот после обыгрыша Миколенко и Гейе был уже слишком близок к Пикфорду, чтобы и его переиграть.

