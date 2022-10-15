АПЛ. Тоттенхэм – Эвертон 2:0. Не забиваешь ты – забивают тебе

Английская Премьер-лига, 11-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни

К этому поединку "Тоттенхэм" подходил с отличной победной серией в последних домашних матчах. Сегодня она увеличилась до 10 встреч подряд. Но могли "шпоры" и прервать такое положительное шествие.

Хотя и "Тоттенхэм" в первом тайме владел мячом да и инициативой в целом, однако по-настоящему опасные моменты до перерыва создавали "ириски". Гости провели две быстрые контратаки и в обеих с расстрельных позиций игроки "Эвертона" били выше ворот: сначала Грей, а затем Онана. "Шпоры" ответили только шансом Кейна, но тот после обыгрыша Миколенко и Гейе был уже слишком близок к Пикфорду, чтобы и его переиграть.

???? Harry comes close to an opener after some incredible footwork to find space in the box. A tight affair so far. #TOTEVE // 0-0 pic.twitter.com/GREEHYdoGV — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 15, 2022

Кстати, Лэмпард на этот матч выбрал интересную гибридную схему, которую до этого еще не применял. Официально "ириски" играли в четырех защитников, и так и было при позиционных атаках, однако при обороне Макнил садился ниже по левому флангу на место Миколенко, а Виталий становился третьим центрбеком. Поэтому "шпоры" постоянно кружили вокруг штрафной гостей и не могли найти момент у чужих ворот.

Но после перерыва дисциплинированность "Эвертона" начала сыпаться. Сначала Кейн мощно приложился с лета, но пробил в Пикфорда, а на 58-й минуте голкипер "ирисок" сбил Гарри в собственной штрафной. Можно сказать, что Кейн сам и нашел этот контакт, однако арбитр поверил нападающему и назначил пенальти в ворота гостей. Десятка "Тоттенхэма" пробила точно в левый угол ворот. Пикфорд угадал, но дотянуться не смог. Девятый гол Кейна в текущем розыгрыше АПЛ, больше только у невероятного Холанда (15).

Кроме того, Гарри установил собственный рекорд: нападающий отмечается в пяти подряд матчах АПЛ. Это самая длинная похожая серия для англичанина.

A goal to mark his 400th Spurs appearance ✊



Of course. pic.twitter.com/a81ZMfUgjo — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 15, 2022

Замены Лэмпарда не помогли "ирискам" усилить атаку. Калверт-Льюин снова ничего не продемонстрировал, Рондон – тем более. Более того, "Эвертон" пропустил еще и второй раз.

Быстрая контратака хозяев довела мяч до Хойбьерга в чужой штрафной. Датчанин принял мяч, подождал несколько секунд и с места на исполнение пробил в правый верхний угол: рикошет от Ивоби и круглый влетает практически в девятку снова с минимальным прикосновением к руке Пикфорда. Кстати, Эмиль – лучший бомбардир команды в АПЛ после Сона и Кейна (три мяча).

Благодаря победе количество набранных "Тоттенгэмом" очков дошло до 23-х. Это лучший результат в истории выступлений "шпор" в Высшем английском дивизионе за стартовых 10 туров. Но все равно лондонцы идут третьими в турнирной таблице чемпионата. "Эвертон" после двух поражений подряд занимает 14-е место.

"Тоттенхэм" – "Эвертон" 2:0

Голы: Кейн 59 (пен.), Хойбьерг 86

Тоттенхэм: Льорис – Ромеро (Санчес 88), Дайер, Дэвис – Догерти (Спенс 90+3), Бентанкур (Скипп 90+4), Хойбьерг, Перишич – Ришарлисон (Биссума 52), Сон – Кейн (Моура 90+3)

Эвертон: Пикфорд – Коулмен (Гарнер 67), Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Гуе (Рондон 81), Онана – Макнил, Мопе (Калверт-Льюин 67), Грей

Предупреждения: Бентанкур – Мопе 12, Макнил 44, Гейе 54, Миколенко 81