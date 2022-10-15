  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Тоттенхэм – Эвертон 2:0. Не забиваешь ты – забивают тебе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Тоттенхэм – Эвертон 2:0. Не забиваешь ты – забивают тебе

Англия
Обновлено
(1 голосов)

"Ириски" не использовали свои моменты и поплатились этим

АПЛ. Тоттенхэм – Эвертон 2:0. Не забиваешь ты – забивают тебе

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 11-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни

К этому поединку "Тоттенхэм" подходил с отличной победной серией в последних домашних матчах. Сегодня она увеличилась до 10 встреч подряд. Но могли "шпоры" и прервать такое положительное шествие.

Хотя и "Тоттенхэм" в первом тайме владел мячом да и инициативой в целом, однако по-настоящему опасные моменты до перерыва создавали "ириски". Гости провели две быстрые контратаки и в обеих с расстрельных позиций игроки "Эвертона" били выше ворот: сначала Грей, а затем Онана. "Шпоры" ответили только шансом Кейна, но тот после обыгрыша Миколенко и Гейе был уже слишком близок к Пикфорду, чтобы и его переиграть.

Кстати, Лэмпард на этот матч выбрал интересную гибридную схему, которую до этого еще не применял. Официально "ириски" играли в четырех защитников, и так и было при позиционных атаках, однако при обороне Макнил садился ниже по левому флангу на место Миколенко, а Виталий становился третьим центрбеком. Поэтому "шпоры" постоянно кружили вокруг штрафной гостей и не могли найти момент у чужих ворот.

Но после перерыва дисциплинированность "Эвертона" начала сыпаться. Сначала Кейн мощно приложился с лета, но пробил в Пикфорда, а на 58-й минуте голкипер "ирисок" сбил Гарри в собственной штрафной. Можно сказать, что Кейн сам и нашел этот контакт, однако арбитр поверил нападающему и назначил пенальти в ворота гостей. Десятка "Тоттенхэма" пробила точно в левый угол ворот. Пикфорд угадал, но дотянуться не смог. Девятый гол Кейна в текущем розыгрыше АПЛ, больше только у невероятного Холанда (15).

Кроме того, Гарри установил собственный рекорд: нападающий отмечается в пяти подряд матчах АПЛ. Это самая длинная похожая серия для англичанина.

Замены Лэмпарда не помогли "ирискам" усилить атаку. Калверт-Льюин снова ничего не продемонстрировал, Рондон – тем более. Более того, "Эвертон" пропустил еще и второй раз.

Быстрая контратака хозяев довела мяч до Хойбьерга в чужой штрафной. Датчанин принял мяч, подождал несколько секунд и с места на исполнение пробил в правый верхний угол: рикошет от Ивоби и круглый влетает практически в девятку снова с минимальным прикосновением к руке Пикфорда. Кстати, Эмиль – лучший бомбардир команды в АПЛ после Сона и Кейна (три мяча).

Благодаря победе количество набранных "Тоттенгэмом" очков дошло до 23-х. Это лучший результат в истории выступлений "шпор" в Высшем английском дивизионе за стартовых 10 туров. Но все равно лондонцы идут третьими в турнирной таблице чемпионата. "Эвертон" после двух поражений подряд занимает 14-е место.

"Тоттенхэм" – "Эвертон" 2:0

Голы: Кейн 59 (пен.), Хойбьерг 86

Тоттенхэм: Льорис – Ромеро (Санчес 88), Дайер, Дэвис – Догерти (Спенс 90+3), Бентанкур (Скипп 90+4), Хойбьерг, Перишич – Ришарлисон (Биссума 52), Сон – Кейн (Моура 90+3)

Эвертон: Пикфорд – Коулмен (Гарнер 67), Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Гуе (Рондон 81), Онана – Макнил, Мопе (Калверт-Льюин 67), Грей

Предупреждения: Бентанкур – Мопе 12, Макнил 44, Гейе 54, Миколенко 81

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Фрэнк Лампард Гарри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
15.10.2022 в 22:53
Хоч і поважаю Кейна... Проте так відверто намалювати пенальті... Ну і люди з буди куди дивляться!?! НЕ можна треновану людину збити дотиком пальців! "Добре", що господарі не зупинились і подвоїли рахунок. Миколенко... не порадував.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде