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Лидер сборной Англии пропустит ЧМ из-за травмы

Англия
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Рис Джеймс выбыл на восемь недель

Лидер сборной Англии пропустит ЧМ из-за травмы

Фото: TEAMtalk

UA-Футбол
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Один из лидеров сборной Англии и лондонского "Челси" Рис Джеймс пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре. Как сообщил клуб правого защитника, игрок выбыл на ближайшие восемь недель из-за повреждения.

Джеймс получил травму колена в гостевом матче Лиги Чемпионов против итальянского "Милана". Ранее считалось, что игроку для восстановления и вовсе может потребоваться операция, но смогли обойтись без неё.

Восстановление Риса от травмы займет около восьми недель, как сообщает пресс-служба "Челси". Это означает пропуск ЧМ-2022, который начнется уже скоро – 20 ноября.

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В статье: Челси (Лондон) Национальная сборная Англии Рис Джеймс
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