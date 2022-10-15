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Лидер сборной Англии пропустит ЧМ из-за травмы
Рис Джеймс выбыл на восемь недель
Фото: TEAMtalk
Один из лидеров сборной Англии и лондонского "Челси" Рис Джеймс пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре. Как сообщил клуб правого защитника, игрок выбыл на ближайшие восемь недель из-за повреждения.
Chelsea statement on Reece James injury ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2022
“Following the knee injury, Reece James visited a specialist this weekend.
After consultation, Reece will now undergo a rehabilitation programme and is expected to be out for eight weeks”. pic.twitter.com/YFqy9QSXCv
Джеймс получил травму колена в гостевом матче Лиги Чемпионов против итальянского "Милана". Ранее считалось, что игроку для восстановления и вовсе может потребоваться операция, но смогли обойтись без неё.
Восстановление Риса от травмы займет около восьми недель, как сообщает пресс-служба "Челси". Это означает пропуск ЧМ-2022, который начнется уже скоро – 20 ноября.
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