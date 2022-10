Лидер сборной Англии пропустит ЧМ из-за травмы

Один из лидеров сборной Англии и лондонского "Челси" Рис Джеймс пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре. Как сообщил клуб правого защитника, игрок выбыл на ближайшие восемь недель из-за повреждения.

Chelsea statement on Reece James injury ???????? #CFC



“Following the knee injury, Reece James visited a specialist this weekend.



After consultation, Reece will now undergo a rehabilitation programme and is expected to be out for eight weeks”. pic.twitter.com/YFqy9QSXCv