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Ришарлисон может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы

Англия
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Форвард сборной Бразилии получил повреждение в матче с Эвертоном

Ришарлисон может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы

Фото: Football Insider

UA-Футбол
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Бразильский форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон получил травму во вчерашнем матче против "Эвертона", который завершился победой "шпор" со счетом 2:0. Нападающего заменили уже на 52 минуте игры.

Как сообщает издание BBC, Ришарлисону еще предстоит пройти медобследование и сделать рентген, однако он уже был исключен из заявки на предстоящую игру против "Ман Юнайтед" в среду. Более того, он рискует пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре.

Ришарлисон является одним из лидеров сборной Бразилии. С момента дебюта в национальной команде в сентябре 2018 года, он отыграл уже 38 матчей и забил 16 голов.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Национальная сборная Бразилии Ришарлисон
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