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Ришарлисон может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы
Форвард сборной Бразилии получил повреждение в матче с Эвертоном
Фото: Football Insider
Бразильский форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон получил травму во вчерашнем матче против "Эвертона", который завершился победой "шпор" со счетом 2:0. Нападающего заменили уже на 52 минуте игры.
Как сообщает издание BBC, Ришарлисону еще предстоит пройти медобследование и сделать рентген, однако он уже был исключен из заявки на предстоящую игру против "Ман Юнайтед" в среду. Более того, он рискует пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре.
Ришарлисон является одним из лидеров сборной Бразилии. С момента дебюта в национальной команде в сентябре 2018 года, он отыграл уже 38 матчей и забил 16 голов.
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