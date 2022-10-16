Ришарлисон может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы

Бразильский форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон получил травму во вчерашнем матче против "Эвертона", который завершился победой "шпор" со счетом 2:0. Нападающего заменили уже на 52 минуте игры.

Как сообщает издание BBC, Ришарлисону еще предстоит пройти медобследование и сделать рентген, однако он уже был исключен из заявки на предстоящую игру против "Ман Юнайтед" в среду. Более того, он рискует пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре.

Ришарлисон является одним из лидеров сборной Бразилии. С момента дебюта в национальной команде в сентябре 2018 года, он отыграл уже 38 матчей и забил 16 голов.