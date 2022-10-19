АПЛ. Ливерпуль благодаря голу Нуньеса победил Вест Хэм

Английская Премьер-лига, 12-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Во второй раз подряд "Ливерпуль" побеждает со счетом 1:0 и в третий раз подряд вообще. "Мерсисайдцы" весь матч доминировали, однако и "молотобойцы" имели отличные шансы, чтобы хотя бы отыграться.

Очень заметным на поле был Нуньес. На 15-й минуте он получил длинной заброс от Тьяго и пробил с предела штрафной под перекладину – Фабянский перевел мяч выше ворот. А уже через семь минут и польский голкипер не помог.

Цимикас хорошо навесил с левого фланга, а уругваец пробил головой – мяч после рикошета от газона влетел в ворота. Траектория полета круглого снаряда была очень неприятна и тяжелой для Фабянского. Третий гол в последних четырех матчах для Нуньеса.

Darwin's first Anfield goal for the Reds ???? pic.twitter.com/zdycFkEq8I — Liverpool FC (@LFC) October 19, 2022

И на этом Дарвин не остановился. К примеру, можно выделить момент, когда он прекрасно принял мяч на грудь себе под удар и попал из-за пределов штрафной в левую стойку. Также шанс отличиться был и у Салаха, но его выстрел пролетел рядом с левой девяткой.

До 45-й минуты "Вест Хэм" не нанес ни одного удара по воротам Алиссона, пока арбитр не назначил пенальти с помощью VAR, все-таки увидев фол Гомеса на Боуэне. Сам Джеррод и взялся выполнять одиннадцатиметровый, однако его удар в левый от себя угол потянул бразильский кипер. 13-й сейв пенальти от Алиссона в его карьере с 32-х ударов.

После перерыва атакующая сила “Ливерпуля” спала, но все равно "мерсисайдцы" создали очень хороший момент. Точнее, это помог сделать Зума, срезавший мяч в перекладину собственных ворот. А вот в конце встречи все могло пойти в другое русло.

В том моменте наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес упал на колени. Подопечные Клоппа на 87-1 минуте провалили зоны в собственной штрафной, благодаря чему Соучек смог пробить с расстрельной позиции чуть ли не по пустым воротам. Правда чеху удалось нанести удар только под Алиссона, и бразилец невероятным образом бедром отправил мяч мимо левой штанги. Также хорошо пробить Соучеку помешал Милнер. На этом и все – в первую очередь морально для гостей.

"Ливерпуль" уже седьмой в турнирной таблице. До зоны Лиги чемпионов осталось всего четыре очка. И суть не только в набранных баллах, но и в игре – "мерсисайдцы" оживают, а особенно Нуньес. Ну а "Вест Хэма" нужно работать над реализацией. Пока лондонцы 13-е.

"Ливерпуль" - "Вест Хэм" 1:0

Гол: Дарвин Нуньес 22

Ливерпуль: Алиссон – Трент, Гомес, ван Дейк, Цимикас (Робертсон 81) – Карвалью (Джонс 57), Хендерсон, Тьяго (Фабиньо 58) – Салах, Фирмино (Милнер 81), Нуньес (Эллиот 57)

Вест Хэм: Фабянский – Джонсон, Керер, Зума, Крессвелл – Даунс (Антонио 74), Райс, Соучек – Боуэн, Скамакка, Форнальс (Бенрахма 61)

Нереализованный пенальти: Боуэн 45 (голкипер)