АПЛ. Ливерпуль благодаря голу Нуньеса победил Вест Хэм

Английская Премьер-лига, 12-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Во второй раз подряд "Ливерпуль" побеждает со счетом 1:0 и в третий раз подряд вообще. "Мерсисайдцы" весь матч доминировали, однако и "молотобойцы" имели отличные шансы, чтобы хотя бы отыграться.

Очень заметным на поле был Нуньес. На 15-й минуте он получил длинной заброс от Тьяго и пробил с предела штрафной под перекладину – Фабянский перевел мяч выше ворот. А уже через семь минут и польский голкипер не помог.

Цимикас хорошо навесил с левого фланга, а уругваец пробил головой – мяч после рикошета от газона влетел в ворота. Траектория полета круглого снаряда была очень неприятна и тяжелой для Фабянского. Третий гол в последних четырех матчах для Нуньеса.

Darwin's first Anfield goal for the Reds ???? pic.twitter.com/zdycFkEq8I