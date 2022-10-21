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Агент Холанда: Думаю, Эрлинг станет первым игроком, чей трансфер составит около миллиарда

Англия
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Амбициозно

Агент Холанда: Думаю, Эрлинг станет первым игроком, чей трансфер составит около миллиарда

Фото: twitter.com/ErlingHaaland

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Агент нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента ответил, какая может быть потенциальная стоимость у его клиента.

"Один миллиард. Если сложить его стоимость как футболиста, стоимость его имиджа, общий вклад спонсоров, то это наверняка будет один миллиард.

Думаю, Эрлинг станет первым игроком, чей трансфер составит около миллиарда", – приводит слова Пименты Sky Sports.

Напомним, что самый крупный трансфер в истории – это до сих пор переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро в 2017-м году.

В этом сезоне Эрлинг провел за "Сити" 14 матчей, забил 20 голов и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
skysports.com

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