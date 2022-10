АПЛ. Камбэк Тоттенхэма в игре с Борнмутом, Ньюкасл забил четыре гола Вилле

“Тоттенхэм” проигрывал 0:2 “Борнмуту”, и казалось, что хуже уже быть не может. Для “шпор” это могло быть третье подряд поражение в АПЛ и четвертый матч подряд во всех турнирах без побед.

“Тоттенхэм” провел первый тайм очень плохо, это уже стало дурной традицией для команды Конте. Тренер “шпор” пошел на частичную ротацию, чтобы такие ключевые футболисты как Ромеро, Дайер и Бентанкур получили несколько минут отдыха перед важнейшим матчем с “Марселем” в шестом туре Лиги чемпионов.

И “Тоттенхэм” был ужасен. Бездействующем в атаке и пассивным в защите. В первом пропущенном мяче Дэвис, Лангле и Санчес все втроем потеряли позиции, что дало возможность Муру без проблем поразить ворота Льориса после паса Тавернье.

На старте второго тайма форвард “Борнмута” забил второй гол. В этот раз с негативной стороны отличились фланговые защитники “Тоттенхэма”. Сессеньон дал подать с левого фланга Смиту, а Эмерсон проиграл борьбу в воздухе Муру.

К счастью для “Тоттенхэма”, гостям быстро удалось отыграть один гол. Удивительный по точности разрезающий пас выполнил Хейбьерг и Сессеньон грамотно перебросил Траверса.

“Борнмут” утратил уверенность, и слишком прижался к своим воротам. В какой-то степени можно оправдать этот подход “вишенок”, так как “Тоттенхэм” без Кулусевски и Ришарлисона стал слишком слаб в позиционной атаке. Но при этом у “шпор” оставались стандарты. И именно благодаря ним гостям удалось сделать камбэк.

Сначала после прямой подачи Перишича мяч в ворота “Борнмута” вколотил Дэвис, а уже на 90+2 минуте Бентанкур добил мяч в сетку после своего же первого заблокированного удара. И тоже после углового Перишича.

3:2 – “Тоттенхэм” остается на третьем месте. Очень важная победа в морально-психологическом плане для команды Антонио Конте. “Борнмут” проигрывает в третьем матче подряд.

Едва не отобрал третью позицию “Тоттенхэма” “Ньюкасл”. “Сороки” очень уверенно разобрались на своем поле с “Астон Виллой”.

Насколько хорошо “Астон Вилла” выглядела в прошлом туре с “Брентфордом” (4:0), настолько же плохо сегодня с “Ньюкаслом” (0:4). Этой команде действительно нужен Унаи Эмери. Новый тренер “Виллы” приступит к работе с клубом с ноябре, а сегодня бирмингемцев на матч против “Ньюкасла” вывел и.о. тренера Аарон Дэнкс.

И “Вилла” была ужасной, а у “Ньюкасла”, особенно во втором тайме, получалось все.

Весьма некстати сломался основной кипер “Виллы” Эмилиано Мартинес, к первом тайму было добавлено десять минут, и на шестой из них хозяева заработали пенальти после игры рукой Янга. С точки точно пробил Уилсон.

После перерыва “Ньюкасл” во всем превосходил “Астон Виллу” и мог забивать больше трех мячей. Уислон оформил дубль после паса Триппьера, затем на добивании сыграл Жоэлинтон, а точку в матче поставил Альмирон, забив шестой гол в шести матчах. “Ньюкасл” продолжает оставаться в зоне Лиге чемпионов.

“Кристал Пэлас” выиграл в АПЛ четыре матча и все – на своем поле. В субботу команда Патрика Виейра полностью доминировала над “Саутгемптоном” в первом тайме, и смогла выжать из своего преимущества один гол – Заха жестко, но по правилам сыграл в отборе, дал пас Митчеллу, а последний выполнил прострел на Эдуара. Во втором тайме игра выровнялась, но “Пэлас” удержал победу.

Голов – ноль, удаление – одно. Такие показатели Диего Косты после возвращения в Премьер-лигу. Что интересно, для легендарного форварда это была первая красная карточка в чемпионате Англии. На 90+7 минуте нападающий “Вулвз” зачем-то поднул центрбека “Брентфорда” Бена Ми.

Этот эпизод был едва ли не самым примечательным в игре “Брентфорда” с “Вулверхэмптоном”. На старте второго тайма команды обменялись голами, но в целом на двоих создали крайне мало моментов. Ничья – закономерный результат. “Вулверхэмптон” остается в зоне вылета.

