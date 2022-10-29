Брайтон – Челси 4:1. Магия Поттера обернулась против него, Де Дзерби впервые триумфует в АПЛ

Поединок начался с максимального давления "Брайтона", в таком же ключе, в целом, прошел и весь крайне событийный первый тайм встречи на "Амэкс". Уже на 5-й минуте Силва ошибся с передачей, Кайседу перехватил снаряд и быстро доставил его в ноги Троссарду – лидер "чаек" перебросил Кепу, но Тьяго героически исправил свою ошибку. Подбор с корнера забрал Эступиньян, однако вездесущий Силва заблокировал головой и его удар слету.

Правда, под столь мощным прессингом капитан "Челси" все-таки ошибся. Как результат "Брайтон" быстро разогнал атаку, Митома с рикошетом от защитника нашел пасом Троссарда, а Леандро убрал Аррисабалагу со своего пути фирменным финтом Иньесты и попал в дальний угол (1:0). Через 10 минут "чайки" удвоили преимущество, во время подачи хозяевами углового Лофтус-Чик коленом срезал сферу в ворота Кепы (2:0, автогол).

Очевидно, что подобная агрессивность хозяев – это реализация установки Роберто Де Дзерби, итальянец хорошо зарядил команду на принципиальный матч. Только ближе к середине первого тайма "Челси" начал получать непродолжительные отрезки владения. До перерыва команды демонстрировали максимально открытый футбол, буквально пролетая центр поля, отвечая моментом на момент и даря настоящий экстаз болельщикам на стадионе и у телевизоров.

Действительно, свою работу в рамке хорошо выполнял не только Санчес, но и, как ни странно, Кепа. Наблюдать за Аррисабалагой было откровенно больно, ведь ни в одном из трех (одну секунду) пропущенных голов испанец не виноват. Вратарь "Челси" качественно подчищал за высокой линией обороны, читал большинство эпизодов, но срезка от Чалобы его окончательно добила (3:0, автогол), он эмоционально и вполне справедливо высказал претензии своим защитникам. Важно отметить, что набравший форму голкипер "синих" получил повреждение и после 15-минутной паузы уступил место в воротах Эдуару Менди.

The man for the big occasion. ???? pic.twitter.com/P4TNyMUR9r — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 29, 2022

Сразу по выходу из раздевалки "Челси" забил – Хавертц удачно замкнул подачу Галлахера (3:1). Сценарий поединка значительно упростился, "Брайтон" играл по счету и пытался контратаковать, в свою очередь гости стерильно прописались у владений Санчеса. Ничего такого, с чем бы вратарь "чаек" не смог справиться, лондонцы так и не создали. Роберт сохранял концентрацию и отбил все выстрелы оппонентов (в основном дальние), если не считать те, которые "пенсионеры" сами пороли из неплохих позиций.

Несколько раз "Брайтон" и сам огрызнулся, в компенсированное к матчу время хозяева вбили последний гвоздь в крышку гроба соперника, это Грос успешно среагировал на добивание (4:1).

Мы получили наглядное подтверждение того, насколько сильный проект в "Брайтоне" построил Грэм Поттер. Конечно же, это еще не команда Роберто Де Дзерби. Итальянец выкрутил практически все атакующие настройки на максимум, однако от этого текущая версия "Брайтона" не становится чисто творением экс-наставника "Шахтера". Речь сейчас идет, скорее, о пике команды Грэма и надежде для Тодда Боули – что в "Челси" Поттер, как минимум, воссоздаст аналогичную игровую философию.

Roberto De Zerbi’s blue and white army. ???????? — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 29, 2022

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Амэкс" (Брайтон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Брайтон" – "Челси" 4:1

Голы: Троссард (5), Лофтус-Чик (14, автогол), Чалоба (42, автогол), Грос (90+2) – Хавертц (48)

"Брайтон": Санчес – Грос, Уэбстер, Данк, Эступиньян – Кайседу, Макаллистер – Марч, Лаллана (Энсисо, 65), Митома (Лэмпти, 73) – Троссард (Сармьенто, 87)

"Челси": Аррисабалага (Менди, 46) – Чалоба, Силва, Кукурелья (Чилвелл, 64) – Пулишич (Броя, 79), Лофтус-Чик, Ковачич, Стерлинг (Обамеянг, 63) – Галлахер (Зиеш, 79), Маунт – Хавертц

Предупреждения: Энсисо (83) – Ковачич (11)