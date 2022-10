Брайтон – Челси 4:1. Магия Поттера обернулась против него, Де Дзерби впервые триумфует в АПЛ

Поединок начался с максимального давления "Брайтона", в таком же ключе, в целом, прошел и весь крайне событийный первый тайм встречи на "Амэкс". Уже на 5-й минуте Силва ошибся с передачей, Кайседу перехватил снаряд и быстро доставил его в ноги Троссарду – лидер "чаек" перебросил Кепу, но Тьяго героически исправил свою ошибку. Подбор с корнера забрал Эступиньян, однако вездесущий Силва заблокировал головой и его удар слету.

Правда, под столь мощным прессингом капитан "Челси" все-таки ошибся. Как результат "Брайтон" быстро разогнал атаку, Митома с рикошетом от защитника нашел пасом Троссарда, а Леандро убрал Аррисабалагу со своего пути фирменным финтом Иньесты и попал в дальний угол (1:0). Через 10 минут "чайки" удвоили преимущество, во время подачи хозяевами углового Лофтус-Чик коленом срезал сферу в ворота Кепы (2:0, автогол).

Очевидно, что подобная агрессивность хозяев – это реализация установки Роберто Де Дзерби, итальянец хорошо зарядил команду на принципиальный матч. Только ближе к середине первого тайма "Челси" начал получать непродолжительные отрезки владения. До перерыва команды демонстрировали максимально открытый футбол, буквально пролетая центр поля, отвечая моментом на момент и даря настоящий экстаз болельщикам на стадионе и у телевизоров.

Действительно, свою работу в рамке хорошо выполнял не только Санчес, но и, как ни странно, Кепа. Наблюдать за Аррисабалагой было откровенно больно, ведь ни в одном из трех (одну секунду) пропущенных голов испанец не виноват. Вратарь "Челси" качественно подчищал за высокой линией обороны, читал большинство эпизодов, но срезка от Чалобы его окончательно добила (3:0, автогол), он эмоционально и вполне справедливо высказал претензии своим защитникам. Важно отметить, что набравший форму голкипер "синих" получил повреждение и после 15-минутной паузы уступил место в воротах Эдуару Менди.

The man for the big occasion. ???? pic.twitter.com/P4TNyMUR9r