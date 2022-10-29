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Диего Коста впервые в своей карьере получил красную карточку в матче АПЛ
Первое удаление в 95-й игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После своего возвращения в английскую Премьер-лигу нападающий Диего Коста не отметился еще ни одним результативным действием, но успел получить свою первую красную карточку.
На 90+5 минуте форвард “Вулверхэмптона” боролся с центрбеком “Брентфорда” Беном Ми, и затем ударил его головой. Рефери Роберт Мэдли показал красную карточку 34-летнему нападающему после просмотра эпизода на видео.
Welcome back Diego Costa pic.twitter.com/8FjFKGnfNu— SPORTbible (@sportbible) October 29, 2022
Для Косты это было его первое удаление в английской Премьер-лиге. Всего нападающий сыграл в чемпионате Англии 95 матчей, из них шесть (пять из них в основном составе) за “Вулверхэмптон” в нынешнем сезоне, все остальные за “Челси”.
Так как за прямую красную карточку в АПЛ футболисты получают дисквалификацию на три матча, до Чемпионата мира Коста уже не сыграет.
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