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Диего Коста впервые в своей карьере получил красную карточку в матче АПЛ

Англия
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Первое удаление в 95-й игре

Диего Коста впервые в своей карьере получил красную карточку в матче АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После своего возвращения в английскую Премьер-лигу нападающий Диего Коста не отметился еще ни одним результативным действием, но успел получить свою первую красную карточку.

На 90+5 минуте форвард “Вулверхэмптона” боролся с центрбеком “Брентфорда” Беном Ми, и затем ударил его головой. Рефери Роберт Мэдли показал красную карточку 34-летнему нападающему после просмотра эпизода на видео.

Для Косты это было его первое удаление в английской Премьер-лиге. Всего нападающий сыграл в чемпионате Англии 95 матчей, из них шесть (пять из них в основном составе) за “Вулверхэмптон” в нынешнем сезоне, все остальные за “Челси”.

Так как за прямую красную карточку в АПЛ футболисты получают дисквалификацию на три матча, до Чемпионата мира Коста уже не сыграет.

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Диего Коста АПЛ
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