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МЮ намерен заменить Роналду форвардом РБ Лейпциг. Он стоит более 40 миллионов фунтов
Клуб наблюдает за Беньямином Шешко уже полтора года
Фото: Scouted Football
"Манчестер Юнайтед" готовится к скорому уходу португальского форварда Криштиану Роналду. Контракт игрока действует до лета 2023 года, сам он также настроен покинуть Манчестер, особенно после конфликта с коучем Эриком тен Хагом.
Клуб изучает рынок дабы найти подходящую долгосрочную замену Роналду. Среди страйкеров, которые интересны "МЮ" – форвард "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко. Словенец на данный момент выступает за "РБ Зальцбург", и пока что ни разу не играл за немецкий клуб.
Как отмечает издание The Telegraph, Шешко может обойтись "Ман Юнайтед" в более чем 40 миллионов фунтов. Помимо него, клуб также следит за ситуацией с форвардом "Ювентуса" Душаном Влаховичем. Туринцы на данный момент идут на восьмом месте в Серии А.
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