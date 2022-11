Кубок лиги. Ливерпуль резервом только после серии пенальти обыграл команду Первой лиги

Кубок английской футбольной лиги, 1/16 финала (третий раунд)

9 ноября, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

"Ливерпуль" к этому матчу подходил очевидным фаворитом в матче против перволигового "Дерби", однако стартовый состав от Клоппа немного сравнял чашу весов. Особенно это почувствовали букмекеры, перед началом встречи поднявшие коэффициент на победу хозяев с 1,2 до 1,55.

Собственно, основная одиннадцатка "Ливерпуля" была максимально резервной. Если посмотреть на список, то не всех сразу узнаешь, если ты не до костей мозга "мерсисайдец". К примеру: Рамсей, Байчетич, Фрауэндорф, Келлехер, Кларк и Стюарт провели на всех в общей сложности 54 минуты в этом сезоне. Причем последний дебютировал в профессиональном футболе. Такова особенность кубковых английских турниров.

"Дерби", в свою очередь, вышел максимально боевым составом. И это определение "боевой" передает всю суть поединка: гости боролись за возможность пройти дальше.

В то же время "мерсисайдцы" мало что предлагали сопернику, а особенно в первом тайме. Можно вспомнить опасный удар Окслейда-Чемберлена, но мяч пролетел направо от ворот. Также хороший шанс был у Стюарта. "Дерби" ошибся при выходе в атаку, хозяева сразу же создали контрнаступление, в конце которого Карвалью прострелил на Стюарта, но тот не смог подстроиться под мяч с убийственной позиции.

46’ – Back underway for the second half. [0-0] #LIVDER pic.twitter.com/ePw01E52oY

Также стоит отметить достаточно противоречивый момент, случившийся на 38-й минуте встречи. Коллинз подобрал мяч после неудачного розыгрыша у своих ворот от "Ливерпуля" и сразу прокинул его мимо капитана хозяев Гомеса и наткнулся на него. В Англии такие пенальти не ставят, хотя здесь были на то причины.

Второй тайм получился более интересным. И, что стоит заметить, первый момент после перерыва создали гости: Берд совсем чуть-чуть не попал в створ ворот.

Клопп решил дожать уставших игроков "Дерби", выпустив на поле Фирмно, Нуньеса и Эллиота. Гости начали много ошибаться, однако реальных шансов было всего два, но голкипер гостей Уайлдсмит сыграл на высоте в обоих моментах.

Собственно, и серию пенальти вратарь "Дерби" начал ударно, отразив удар молодого Байчетича. Также не реализовал одиннадцатиметровый и Фирмино, пробив выше ворот. Но вот у гостей сразу трое футболистов не забили пенальти – Келлехер трижды потянул. “Ливерпуль” со скрипом проходит в следующий раунд Кубка лиги.

Three outstanding saves from Kelleher as we progress to the next round of the Carabao Cup ???? pic.twitter.com/k9fAF3kXqc