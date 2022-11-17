 Ливерпуль продлил контракт с 21-летним англичанином ᐉ UA-Футбол
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Ливерпуль продлил контракт с 21-летним англичанином

Англия
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"Красные" берегут воспитанников

Ливерпуль продлил контракт с 21-летним англичанином

Фото: https://twitter.com/LFC

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"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с 21-летним хавбеком Кертисом Джонсом. Новое соглашение подписано до 2027-го года.

В этом сезоне Кертис выходил на поле за "Ливерпуль" в общей сложности 7 раз и провел на поле 269 минут. Голевыми действиями полузащитник не отличился.

Кертис является воспитанником академии "Ливерпуля", но к 21 году ни разу не уезжал в аренду.

Он также регулярно выступает в сборной Англии U21. За "трех львов" он сыграл 12 матчей и забил 3 гола.

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В статье: Ливерпуль Кертис Джонс
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