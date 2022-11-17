Ливерпуль продлил контракт с 21-летним англичанином

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с 21-летним хавбеком Кертисом Джонсом. Новое соглашение подписано до 2027-го года.

В этом сезоне Кертис выходил на поле за "Ливерпуль" в общей сложности 7 раз и провел на поле 269 минут. Голевыми действиями полузащитник не отличился.

Кертис является воспитанником академии "Ливерпуля", но к 21 году ни разу не уезжал в аренду.

Он также регулярно выступает в сборной Англии U21. За "трех львов" он сыграл 12 матчей и забил 3 гола.