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Мистер Челси. Сегодня День рождения у одного из лучших защитников в истории АПЛ
Лондонский железный человек
Getty Images / Global Images Ukraine
Джон Джордж Терри родился 7 декабря 1980 года в Лондоне. Бывший капитан сборной Англии, а также клубов "Челси" и "Астон Вилла". Джон – воспитанник "Вест Хэма", в 15 лет он присоединился к академии "синих".
С 2001 года являлся основным игроком "Челси", с лондонцами он выиграл пять титулов АПЛ, столько же Кубков Англии, три Кубка лиги, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Сыграл 711 матчей за "пенсионеров", став самым результативным защитником клуба за все время (66 голов, 29 ассистов). Дважды становился игроком года в "Челси" и выигрывал Приз лучшему футболисту по версии PFA.
В 2017 году он перешел в "Астон Виллу", где провел один сезон, после чего завершил карьеру. Несколько месяцев спустя Терри вернулся в Бирмингем в качестве ассистента главного тренера. На данный момент Джон не работает и рассматривает предложения.
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