Терри: Холанд безжалостен и может стать лучшим в истории АПЛ

Экс-защитник лондонского "Челси" Джон Терри оценил игру форварда "Ман Сити" Эрлинга Холанда в поединке 9-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Эрлинг мог бы стать лучшим игроком АПЛ за всю историю, не правда ли?

Я никогда не видел, чтобы у такого молодого футболиста было такое желание забивать голы, как у Эрлинга. Холанд просто безжалостен", - поделился Джон.