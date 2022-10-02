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Терри: Холанд безжалостен и может стать лучшим в истории АПЛ
Джон поражен игрой норвежца
Фото: chelseafc.com
Экс-защитник лондонского "Челси" Джон Терри оценил
"Эрлинг мог бы стать лучшим игроком АПЛ за всю историю, не правда ли?
Я никогда не видел, чтобы у такого молодого футболиста было такое желание забивать голы, как у Эрлинга. Холанд просто безжалостен", - поделился Джон.
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Источник:Daily Mail
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