Тен Хаг впервые прокомментировал уход Криштиану: Это уже в прошлом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал расторжение контракта с Криштиану Роналду. Нидерландский специалист скупо высказался о громком расставании.

"Он ушел, это уже в прошлом. Сейчас мы смотрим вперед и сосредоточены на будущем.

Перестройка команды и смена манеры игры требует времени. В топ-футболе мы не можем себе этого позволить. Соперники всегда ждут подходящий момент для удара, и это произошло.

Нам пришлось быстро адаптироваться, и я думаю, что наша команда справилась потрясающе. Менталитет изменился, и наша игра в течение сезона тоже менялась. Я думаю, что мы растем, и нужно продолжать этот процес", – сказал тен Хаг.

Напомним, что "МЮ" и Криштиану в прошлом месяце разорвали контракт по обоюдному согласию. Сейчас Роналду без клуба и слухи связывают португальца с саудовским "Аль-Насром".

Впрочем, журналист Пирс Морган, которому Роналду дал скандальное интервью, и сам Криштиану отрицают эту информацию.