  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг впервые прокомментировал уход Криштиану: Это уже в прошлом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг впервые прокомментировал уход Криштиану: Это уже в прошлом

Англия
(1 голосов)

Главный тренер "Юнайтед" был скуп на комплименты

Тен Хаг впервые прокомментировал уход Криштиану: Это уже в прошлом

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал расторжение контракта с Криштиану Роналду. Нидерландский специалист скупо высказался о громком расставании.

"Он ушел, это уже в прошлом. Сейчас мы смотрим вперед и сосредоточены на будущем.

Перестройка команды и смена манеры игры требует времени. В топ-футболе мы не можем себе этого позволить. Соперники всегда ждут подходящий момент для удара, и это произошло.

Нам пришлось быстро адаптироваться, и я думаю, что наша команда справилась потрясающе. Менталитет изменился, и наша игра в течение сезона тоже менялась. Я думаю, что мы растем, и нужно продолжать этот процес", – сказал тен Хаг.

Напомним, что "МЮ" и Криштиану в прошлом месяце разорвали контракт по обоюдному согласию. Сейчас Роналду без клуба и слухи связывают португальца с саудовским "Аль-Насром".

Впрочем, журналист Пирс Морган, которому Роналду дал скандальное интервью, и сам Криштиану отрицают эту информацию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде