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Тен Хаг впервые прокомментировал уход Криштиану: Это уже в прошлом
Главный тренер "Юнайтед" был скуп на комплименты
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал расторжение контракта с Криштиану Роналду. Нидерландский специалист скупо высказался о громком расставании.
"Он ушел, это уже в прошлом. Сейчас мы смотрим вперед и сосредоточены на будущем.
Перестройка команды и смена манеры игры требует времени. В топ-футболе мы не можем себе этого позволить. Соперники всегда ждут подходящий момент для удара, и это произошло.
Нам пришлось быстро адаптироваться, и я думаю, что наша команда справилась потрясающе. Менталитет изменился, и наша игра в течение сезона тоже менялась. Я думаю, что мы растем, и нужно продолжать этот процес", – сказал тен Хаг.
Напомним, что "МЮ" и Криштиану в прошлом месяце разорвали контракт по обоюдному согласию. Сейчас Роналду без клуба и слухи связывают португальца с саудовским "Аль-Насром".
Впрочем, журналист Пирс Морган, которому Роналду дал скандальное интервью, и сам Криштиану отрицают эту информацию.
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