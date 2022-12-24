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Лидс продлил контракт с центральным защитником. Он подписал договор до 2026 года

Англия
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Диего Льоренте перешел в клуб летом 2020 года

Лидс продлил контракт с центральным защитником. Он подписал договор до 2026 года

Фото: Leeds United

UA-Футбол
Новина українською

"Лидс Юнайтед" объявил о продлении контракта с центральным защитником Диего Льоренте. Испанский центрбек подписал новый договор, рассчитанный на 3,5 года – до лета 2026.

Льоренте провел в текущем сезоне АПЛ семь матчей за "Лидс", не сделав ни одного результативного действия. Всего же Диего отыграл за клуб 55 игр за два с половиной года забив четыре гола.

"Лидс Юнайтед" приобрели Льоренте летом 2020 года у "Реала Сосьедад" за 20 миллионов евро. Тремя годами ранее клуб из страны Басков купил Диего у его родной команды, мадридского "Реала" за 11 млн.

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В статье: Лидс Юнайтед Диего Льоренте
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