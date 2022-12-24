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Челси ведут переговоры о покупке защитника Монако Бадиашиля. Ранее клуб также интересовался Гвардиолом
Команда также следит за Н'Дикой и Инкапье
Фото: The Athletic
Лондонский "Челси" намерен приобрести в январское трансферное окно левого центрального защитника. Как сообщает издание The Athletic, клуб еще летом предпринимал попытки подписать хорвата Йошко Гвардиола, однако не сумел договориться с "РБ Лейпциг" о цене.
Теперь же, по информации медиа, главной целью "Челси" является центрбек "Монако" Бенуа Бадиашиль. Помимо него, лондонский клуб также рассматривает Эвана Н'Дику из "Айнтрахта" и Пьеро Инкапье из "Байера".
Как сообщают источники The Athletic, французский центрбек перейдет в "Челси" уже в ближайшие недели за сумму около 35 миллионов евро. В текущем сезоне Бадиашиль отыграл 11 матчей за "Монако" в Лиге 1, забив два гола.
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