АПЛ. Астон Вилла - Ливерпуль 1:3. Рожденственская феерия

“Ливерпуль” впервые в сезоне выиграл три подряд матча АПЛ и только во второй раз победил в выездной игре. До четвертого “Тоттенхэма” всего пять очков, но есть еще игра в запасе. Но не результат сам по себе, а качество игры “красных” дает нам уверенность говорить, что команда Юргена Клоппа имеет хорошие шансы на топ-4.

Немецкий тренер сделал несколько замен после игры с “Манчестер Сити” в Кубке лиги, появились в старте Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо и Хендерсон.

Это был другой “Ливерпуль”. Гости начали матч резво, “Астон Вилле” не удавалось замкнуться неприступной стеной в центре поля, большие проблемы бирмингемцам создавал Дарвин Нуньес.

Но два своих гола “Ливерпуль” забил в первом тайме после стандартов. После прекрасной комбинации забил Салах. “Астон Вилле” не удалось далеко выбить мяч от своих ворот после углового, Александер-Арнольд шикарней передачей нашел Робертсона, а шотландец в одно касание прострелил на Салах.

Этим голом “Ливерпуль” установил два памятных достижения. Салах забил за “Ливерпуль” свой 172-й гол, сравнявшись по этому показателю с сэром Кенни Далглишем (сыграв при этом на 238 матча меньше), а Эндрю Робертсон стал рекордсменом АПЛ по количеству асстистов среди защитников (54). Что интересно, шотландец опередил по данному показателю легенду “Эвертона” Лейтона Бейнса.

Второй гол забил Ван Дейк. И забил его ногами. Вновь подача от углового от Робертсона, мяч оказался у Салаха у дальней штанге и Мо дал короткий пас на нидерландского центрбека.

“Вилла” не бездействовала. Олли Уоткинсу через раз удавалось находить пространство за спинами защитников “Ливерпуля”, но в первом тайме гостей выручал Алиссон. На старте второго тайма форвард “Астон Виллы” забил гол из офсайда, но затем ему все же удалось поразить ворота “Ливерпуля”. Дуглас Луис выполнил кросс, Уоткинс нашел зону между Матипом и Александер-Арнольдом.

Игра стала ускользать из-под контроля “Ливерпуля”, и Юрген Клопп вовремя провел серию замен. Вновь бесконечно количество шансов имел Дарвин Нуньес. Уругваец вовремя делает рывки, он находит позиции для ударов, ему просто не удается забить. Интересно, что за все 88 минут на поле Нуньес выполнил шесть ударов, а точных передач отдал четыре. Он покинул поле без гола, но именно после рывка и удара Дарвина “Ливерпуль” забил третий гол. Уругваец вновь включил свою впечатляющую скорость, пробил с острого угла, а на добивании хладнокровно разобрался 18-летний хавбек Стефан Байчетич, для которого это был первый гол за “Ливерпуль”.

Youngest Premier League goalscorers for @LFC:



1) 17y 143d: Michael Owen, May 1997

2) 17y 317d: Raheem Sterling, Jan 2013

3)????18Y 65D: STEFAN BAJCETIC, TODAY

4) 18y 190d: Robbie Fowler, Oct 1993

5) 18y 356d: Jamie Carragher, Jan 1997



Starting young. pic.twitter.com/YmXNmrJdVL — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 26, 2022

В конце игры несколько минут получил 17-летний форвард “Ливерпуля” Бен Доук и шотландец успел в одном эпизоде оставить в дураках Люку Диня. Во всех смыслах это был позитивный вечер для “Ливерпуля”.

Чемпионат Англии, семнадцатый тур. Бирмингем, "Вилла Парк"

"Астон Вилла" – "Ливерпуль" 1:3

Голы: Уоткинс 59 – Салах 5, ван Дейк 37, Байчетич 81

"Астон Вилла": Ульсен – Янг, Конса, Мингз, Динь – Макгинн, Камара (Коутиньо 86), Дуглас Луис, Буэндиа (Ингз 86) – Бэйли (Дендокер 86), Уоткинс

"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд (Гомес 79) – Тьяго (Кейта 66), Фабиньо, Хендерсон (Байчетич 78) – Окслейд-Чемберлен (Эллиотт 67), Нуньес (Доук 88), Салах