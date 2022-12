Шахтеру мало. Известна сумма, которую Арсенал предложил за Мудрика

"Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по Михаилу Мудрику. "Гуннеры" предложили за полузащитника "дончан" 60 миллионов евро.

40 из них "Шахтер" должен получить "чистыми" и ещё 20 в виде бонусов. "Дончане" считают, что украинец стоит "значительно больше".

Клубу ещё предстоит обсудить сделку с агентом игрока.

Касаемо личного контракта никаких вопросов нет – Мудрик хочет в "Арсенал".

Ранее сообщалось, что также "Ньюкасл" заинтересован в игроке, но Михаил хочет только к "гуннерам".

Arsenal have now submitted a bid to sign Mykhaylo Mudryk. Understand it’s €40m plus €20m add-ons ???????????? #AFC



Shakhtar want ‘way more’ than this to sell Mudryk.



Talks will take place with player’s agent to discuss about the deal.



No issues on personal terms: Mudryk wants #AFC. pic.twitter.com/2NL6dap0By