Шахтеру мало. Известна сумма, которую Арсенал предложил за Мудрика

"Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по Михаилу Мудрику. "Гуннеры" предложили за полузащитника "дончан" 60 миллионов евро.

40 из них "Шахтер" должен получить "чистыми" и ещё 20 в виде бонусов. "Дончане" считают, что украинец стоит "значительно больше".

Клубу ещё предстоит обсудить сделку с агентом игрока.

Касаемо личного контракта никаких вопросов нет – Мудрик хочет в "Арсенал".

Ранее сообщалось, что также "Ньюкасл" заинтересован в игроке, но Михаил хочет только к "гуннерам".