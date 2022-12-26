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Шахтеру мало. Известна сумма, которую Арсенал предложил за Мудрика

Англия
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"Горняки" хотят больше

Шахтеру мало. Известна сумма, которую Арсенал предложил за Мудрика

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по Михаилу Мудрику. "Гуннеры" предложили за полузащитника "дончан" 60 миллионов евро.

40 из них "Шахтер" должен получить "чистыми" и ещё 20 в виде бонусов. "Дончане" считают, что украинец стоит "значительно больше".

Клубу ещё предстоит обсудить сделку с агентом игрока.

Касаемо личного контракта никаких вопросов нет – Мудрик хочет в "Арсенал".

Ранее сообщалось, что также "Ньюкасл" заинтересован в игроке, но Михаил хочет только к "гуннерам".

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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