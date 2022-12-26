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Шахтеру мало. Известна сумма, которую Арсенал предложил за Мудрика
"Горняки" хотят больше
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по Михаилу Мудрику. "Гуннеры" предложили за полузащитника "дончан" 60 миллионов евро.
40 из них "Шахтер" должен получить "чистыми" и ещё 20 в виде бонусов. "Дончане" считают, что украинец стоит "значительно больше".
Клубу ещё предстоит обсудить сделку с агентом игрока.
Касаемо личного контракта никаких вопросов нет – Мудрик хочет в "Арсенал".
Ранее сообщалось, что также "Ньюкасл" заинтересован в игроке, но Михаил хочет только к "гуннерам".
Arsenal have now submitted a bid to sign Mykhaylo Mudryk. Understand it’s €40m plus €20m add-ons ???????????? #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2022
Shakhtar want ‘way more’ than this to sell Mudryk.
Talks will take place with player’s agent to discuss about the deal.
No issues on personal terms: Mudryk wants #AFC. pic.twitter.com/2NL6dap0By
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