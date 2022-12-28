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Стало известно на какой срок выбыл Джеймс: 2022 - самый тяжелый для меня год
Между восстановлением от травм молодой защитник сыграл всего 50 минут
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Рис Джеймс будет восстанавливаться от травмы 3-4 недели, сообщает The Athletic. "2022 - самый сложный год для меня", - прокомментировал очередное повреждение защитник.
Защитник вышел в основе "синих" на матч с "Борнмутом" (2:0), но не смог доиграть до конца - на 50-ой минуте Джеймс уже лежал на газоне и просил замену.
Он прокомментировал очередное повреждение в социальных сетях:
"2022 год был самым трудным годом к этому моменту.
Просто хочу поблагодарить всех за поддержку, никто из вас не останется незамеченным.
Это естественно повлияло на меня психологически, сейчас я просто пытаюсь разобраться со сложившейся ситуацией.
Я надеюсь, что ваш конец года будет наполнен миром, радостью и счастьем", - написал Джеймс.
Рис Джеймс не играл за "Челси" с 16-го октября, он восстанавливался после травмы колена.
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