Стало известно на какой срок выбыл Джеймс: 2022 - самый тяжелый для меня год

Защитник "Челси" Рис Джеймс будет восстанавливаться от травмы 3-4 недели, сообщает The Athletic. "2022 - самый сложный год для меня", - прокомментировал очередное повреждение защитник.

Защитник вышел в основе "синих" на матч с "Борнмутом" (2:0), но не смог доиграть до конца - на 50-ой минуте Джеймс уже лежал на газоне и просил замену.

Он прокомментировал очередное повреждение в социальных сетях:

"2022 год был самым трудным годом к этому моменту.

Просто хочу поблагодарить всех за поддержку, никто из вас не останется незамеченным.

Это естественно повлияло на меня психологически, сейчас я просто пытаюсь разобраться со сложившейся ситуацией.

Я надеюсь, что ваш конец года будет наполнен миром, радостью и счастьем", - написал Джеймс.

Рис Джеймс не играл за "Челси" с 16-го октября, он восстанавливался после травмы колена.