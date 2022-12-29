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Челси и Канте добились прогресса в переговорах о продлении контракта
Не смотря на это, "синие" хотят сделать трансфер в полузащиту
Фото: The New York Times
"Челси" добился существенного прогресса в переговорах о продлении контракта с Нголо Канте. Полузащитник скорее всего подпишет новое соглашение.
Текущий контракт с "синими" истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Канте скорее всего покинет клуб.
Француз не играл c 15 августа и вернется в строй только к марту.
Несмотря на то, что скорее всего продлят также Жоржиньо, "Челси" готовится подписать зимой или летом ещё одного топового полузащитника. В клубе интересуются Энцо Фернандесом ("Бенфика") и Джудом Беллингемом ("Боруссия Д"), на которых также претендует множество топ-клубов.
Канте играет за "Челси" с 2016-го, после исторического сезона в "Лестере". Француз при каждом тренере выступает стабильно в основе.
???? Chelsea making positive progress in talks over new deal for N’Golo Kante. Not done but now likely 31yo extends, amid rival interest. #CFC also expected to sign at least 1 midfielder in Jan/summer; Fernandez & Bellingham high among options @TheAthleticFC https://t.co/ll6bciQ2Kj— David Ornstein (@David_Ornstein) December 29, 2022
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