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Челси и Канте добились прогресса в переговорах о продлении контракта

Англия
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Не смотря на это, "синие" хотят сделать трансфер в полузащиту

Челси и Канте добились прогресса в переговорах о продлении контракта

Фото: The New York Times

Новина українською

"Челси" добился существенного прогресса в переговорах о продлении контракта с Нголо Канте. Полузащитник скорее всего подпишет новое соглашение.

Текущий контракт с "синими" истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Канте скорее всего покинет клуб.

Француз не играл c 15 августа и вернется в строй только к марту.

Несмотря на то, что скорее всего продлят также Жоржиньо, "Челси" готовится подписать зимой или летом ещё одного топового полузащитника. В клубе интересуются Энцо Фернандесом ("Бенфика") и Джудом Беллингемом ("Боруссия Д"), на которых также претендует множество топ-клубов.

Канте играет за "Челси" с 2016-го, после исторического сезона в "Лестере". Француз при каждом тренере выступает стабильно в основе.

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В статье: Челси (Лондон) Нголо Канте
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