Челси и Канте добились прогресса в переговорах о продлении контракта

"Челси" добился существенного прогресса в переговорах о продлении контракта с Нголо Канте. Полузащитник скорее всего подпишет новое соглашение.

Текущий контракт с "синими" истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Канте скорее всего покинет клуб.

Француз не играл c 15 августа и вернется в строй только к марту.

Несмотря на то, что скорее всего продлят также Жоржиньо, "Челси" готовится подписать зимой или летом ещё одного топового полузащитника. В клубе интересуются Энцо Фернандесом ("Бенфика") и Джудом Беллингемом ("Боруссия Д"), на которых также претендует множество топ-клубов.

Канте играет за "Челси" с 2016-го, после исторического сезона в "Лестере". Француз при каждом тренере выступает стабильно в основе.

