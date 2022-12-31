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Мерсисайдцы не забивали, но победили. Видео голов и обзор матча Ливерпуль - Лестер 2:1
Ваут Фас с детства за Ливерпуль
Фото: twitter.com/LFC / Автор невідомий
После провального старта чемпионата команда Юргена Клоппа одержала четвертую победу подряд в английской Премьер-лиге. Примечательно, что для этого даже не пришлось забивать в ворота "Лестера", ведь центрбек "лисиц" Ваут Фас отправил два мяча в свои ворота еще в первом тайме. Эти три очка позволили мерсисайдцам подтянуться к зоне Лиги чемпионов: к "Тоттенгему" всего два очка.
"Ливерпуль" - "Лестер" 2:1
Голы: Фас 38 (авт.), 45 (авт.) – Дьюсберри-Холл 4
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