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Манчестер Юнайтед готовит 60 миллионов евро на Коло Муани из сборной Франции
Он не реализовал решающий момент в финале чемпионата мира
Фото: twitter.com/Eintracht
"Манчестер Юнайтед" продолжает искать усиление, несмотря на сорвавшийся трансфер Коди Гакпо. "Манкунианцы" готовы предложить "Айнтрахту" за Рандаля Коло Муани 60 миллионов евро.
Об этом сообщает Ouest France со ссылкой на L’Equipe.
Они хотят купить игрока сборной Франции уже в это зимнее трансферное окно.
Сообщается, что за Коло Муани также следит "Бавария". они интересовались футболистом за долго до чемпионата мира в Катаре, на котором Рандаль регулярно выходил на замену.
Рандаль провел в этом сезоне за "Айнтрахт" 23 матча, забил 8 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 37 миллионов евро.
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