Эдди Хау опроверг информацию, что у Роналду в контракте есть пункт об аренде в Ньюкасл

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау перед матчем в АПЛ с "Арсеналом" опроверг информацию о том, что у Криштиану Роналду в контракте с "Аль-Насром" есть пункт об аренде в стан "сорок". Его слова приводит Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Роналду по контракту перейдет в аренду в "Ньюкасл", если "сороки" по итогам сезона выйдут в Лигу чемпионов.

Эдди Хау на прямой вопрос ответил, что это не соответствует действительности.

Напомним, что Роналду представили в "Аль-Насре". Португалец подписал контракт сроком до 2025-го и будет выступать под своим культовым 7-м номером. Зарплата – 70 миллионов евро в год, которые вырастут до 200 миллионов с учетом других должностей Роналду в клубе.

Eddie Howe said there is no truth in the rumour that if Newcastle qualify for the Champions League then there is a clause in Cristiano Ronaldo’s contract that would give the club the option to sign him ❌ pic.twitter.com/b5u0HOGdX4