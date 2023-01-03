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Эдди Хау опроверг информацию, что у Роналду в контракте есть пункт об аренде в Ньюкасл

Англия
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Англичанин может не знать о подобных пунктах

Эдди Хау опроверг информацию, что у Роналду в контракте есть пункт об аренде в Ньюкасл

Фото: twitter.com/NUFC

Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау перед матчем в АПЛ с "Арсеналом" опроверг информацию о том, что у Криштиану Роналду в контракте с "Аль-Насром" есть пункт об аренде в стан "сорок". Его слова приводит Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Роналду по контракту перейдет в аренду в "Ньюкасл", если "сороки" по итогам сезона выйдут в Лигу чемпионов.

Эдди Хау на прямой вопрос ответил, что это не соответствует действительности.

Напомним, что Роналду представили в "Аль-Насре". Португалец подписал контракт сроком до 2025-го и будет выступать под своим культовым 7-м номером. Зарплата – 70 миллионов евро в год, которые вырастут до 200 миллионов с учетом других должностей Роналду в клубе.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Ньюкасл Эдди Хау
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