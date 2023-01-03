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Эдди Хау опроверг информацию, что у Роналду в контракте есть пункт об аренде в Ньюкасл
Англичанин может не знать о подобных пунктах
Фото: twitter.com/NUFC
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау перед матчем в АПЛ с "Арсеналом" опроверг информацию о том, что у Криштиану Роналду в контракте с "Аль-Насром" есть пункт об аренде в стан "сорок". Его слова приводит Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Роналду по контракту перейдет в аренду в "Ньюкасл", если "сороки" по итогам сезона выйдут в Лигу чемпионов.
Эдди Хау на прямой вопрос ответил, что это не соответствует действительности.
Напомним, что Роналду представили в "Аль-Насре". Португалец подписал контракт сроком до 2025-го и будет выступать под своим культовым 7-м номером. Зарплата – 70 миллионов евро в год, которые вырастут до 200 миллионов с учетом других должностей Роналду в клубе.
Eddie Howe said there is no truth in the rumour that if Newcastle qualify for the Champions League then there is a clause in Cristiano Ronaldo’s contract that would give the club the option to sign him ❌ pic.twitter.com/b5u0HOGdX4— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 3, 2023
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