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Арсенал собирается подписать опорника сборной Англии следующим летом
Придется снова посоревноваться с "Челси"
Фото: twitter.com/WestHam
"Арсенал" будущим летом попытается подписать опорника "Вест Хэма" Деклана Райса. Контракт англичанина с клубом истекает летом 2024-го.
"Вест Хэм" принял, что игрока придется продать по окончанию сезона, когда Райс отклонил три предложения контракта. Игрок хочет уйти и играть в еврокубках.
"Арсеналу" придется в очередной раз столкнуться с "Челси" в борьбе за футболиста. Последние несколько сезонов сообщается об интересе "синих" к Райсу, а на Стэмфорд Бридж также выступает близкий друг Деклана – Мейсон Маунт.
"Гуннеры" уже дважды уступили свои трансферные цели "Челси": "синие" перехватили Михаила Мудрика и Жоау Феликса, предложив им больший оклад и заплатив больше клубам.
Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего основного игрока сборной Англии в 80 миллинов евро.
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