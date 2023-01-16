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Арсенал собирается подписать опорника сборной Англии следующим летом

Англия
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Придется снова посоревноваться с "Челси"

Арсенал собирается подписать опорника сборной Англии следующим летом

Фото: twitter.com/WestHam

Новина українською

"Арсенал" будущим летом попытается подписать опорника "Вест Хэма" Деклана Райса. Контракт англичанина с клубом истекает летом 2024-го.

"Вест Хэм" принял, что игрока придется продать по окончанию сезона, когда Райс отклонил три предложения контракта. Игрок хочет уйти и играть в еврокубках.

"Арсеналу" придется в очередной раз столкнуться с "Челси" в борьбе за футболиста. Последние несколько сезонов сообщается об интересе "синих" к Райсу, а на Стэмфорд Бридж также выступает близкий друг Деклана – Мейсон Маунт.

"Гуннеры" уже дважды уступили свои трансферные цели "Челси": "синие" перехватили Михаила Мудрика и Жоау Феликса, предложив им больший оклад и заплатив больше клубам.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего основного игрока сборной Англии в 80 миллинов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
theathletic.com

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