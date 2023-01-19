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Как попасть в перекладину, стоя перед пустыми воротами - ВИДЕО с матча в Англии
Не забить было очень сложно, но игрок справился
Поединок 27-го тура английской Лиги 1 (третьего по рангу дивизиона) между "Эксетером" и "Форест Грин" завершился боевой ничьей 1:1. Но хозяева имели все шансы получить три очка, если бы воспользовались, казалось, 100-процентным шансом.
В одной из атак игрок "Эксетера" пробил из-за пределов штрафной в стойку и мяч отлетел к его партнеру Джошу Кэю, который находился абсолютно один перед пустыми воротами. Однако 12-й номер с ответственностью не справился и попал в перекладину!
Примечательно, что в этой же атаке футболисты "Эксетера" еще дважды били по воротам, но защитники страховали своего вратаря и спасали от гола.
Добавим, что "Эксетер" занимает 10 место, тогда как "Форест Грин" идет последним. Эта ничья прервала серию из четырех поражений подряд.
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