Как попасть в перекладину, стоя перед пустыми воротами - ВИДЕО с матча в Англии

Поединок 27-го тура английской Лиги 1 (третьего по рангу дивизиона) между "Эксетером" и "Форест Грин" завершился боевой ничьей 1:1. Но хозяева имели все шансы получить три очка, если бы воспользовались, казалось, 100-процентным шансом.

В одной из атак игрок "Эксетера" пробил из-за пределов штрафной в стойку и мяч отлетел к его партнеру Джошу Кэю, который находился абсолютно один перед пустыми воротами. Однако 12-й номер с ответственностью не справился и попал в перекладину!

Примечательно, что в этой же атаке футболисты "Эксетера" еще дважды били по воротам, но защитники страховали своего вратаря и спасали от гола.

Добавим, что "Эксетер" занимает 10 место, тогда как "Форест Грин" идет последним. Эта ничья прервала серию из четырех поражений подряд.