  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Как попасть в перекладину, стоя перед пустыми воротами - ВИДЕО с матча в Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как попасть в перекладину, стоя перед пустыми воротами - ВИДЕО с матча в Англии

Англия
(1 голосов)

Не забить было очень сложно, но игрок справился

Как попасть в перекладину, стоя перед пустыми воротами - ВИДЕО с матча в Англии

Новина українською

Поединок 27-го тура английской Лиги 1 (третьего по рангу дивизиона) между "Эксетером" и "Форест Грин" завершился боевой ничьей 1:1. Но хозяева имели все шансы получить три очка, если бы воспользовались, казалось, 100-процентным шансом.

В одной из атак игрок "Эксетера" пробил из-за пределов штрафной в стойку и мяч отлетел к его партнеру Джошу Кэю, который находился абсолютно один перед пустыми воротами. Однако 12-й номер с ответственностью не справился и попал в перекладину!

Примечательно, что в этой же атаке футболисты "Эксетера" еще дважды били по воротам, но защитники страховали своего вратаря и спасали от гола.

Добавим, что "Эксетер" занимает 10 место, тогда как "Форест Грин" идет последним. Эта ничья прервала серию из четырех поражений подряд.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.01.2023
yellow-arrow
Дебют Мудрика? Ливерпуль - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
yellow-arrow
Два ключевых защитника Челси вернулись к тренировкам с командой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: курьезы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде