Как украинские футболисты дебютировали на просторах Англии

Михаил Мудрик может дебютировать против "Ливерпуля" - об этом прямо заявил Грэм Поттер. Без преувеличения на наших глазах произойдет ответственный момент - всегда важно понравиться и сразу убедить в собственной необходимости (тем более за такие деньги).

Так что мы решили вспомнить - а как другие украинцы "вливались" в английский элитный футбол? Что ждали от игроков и оправдали ли они надежды? Давайте выяснять.

Олег Лужный

Когда случился дебют: 10 августа 1999 года, "Дерби Каунти" - "Арсенал" - 1:2, 2 тур АПЛ

Мы писали большой материал об Олеге Лужном и его приключениях в "Арсенале". Арсен Венгер искал замену Ли Диксону, увидел ее во время очного поединка в Лиге чемпионов и согласился заплатить за 30-летнего защитника "Динамо" более 2 миллионов фунтов стерлингов.

Французский специалист понимал, кого брал – возрастного игрока с титаническим опытом, но без знания языка и необходимостью акклиматизации. Отлично, что "Арсенал" набрался терпения и не форсировал события - как итог, Олег Романович познакомился с АПЛ, выйдя на 14 минут против "Дерби Каунти".

Прежде всего, это был тактический ход - матч развивался по нервному сценарию, конкуренты обменялись быстрыми голами, поэтому Венгер для удовлетворительных цифр "снял" Нванкво Кану и насытил линию защиты Лужным. Все прошло гладко – "канониры" оформили 3 очка, а наш легионер сделал первый шаг.

Сергей Ребров

Когда произошел дебют: 19 августа 2000 года, "Тоттенхэм" - "Ипсвич" - 3:1, 1 тур АПЛ 2000/01

"Тоттенхэм" стремился подписать Реброва, Сергей - не слишком горел идеей, но этот союз таки случился. "Шпоры" показали настолько большое желание, что утолили аппетит "Динамо" 11 миллионами фунтов - действительно сумасшедшими деньгами, как для середняка Премьер-лиги. Команда не могла похвастаться значительным бюджетом, ограничивалась трансферами в 3-5 миллионов, и тут решила инвестировать.

Все мы знаем, что из этого вышло - Ребров хоть и выдал неплохую кампанию 2000/01, однако не стал человеком, делавшим ощутимую разницу (вместо амбиций по поводу ЛЧ - катастрофическая двенадцатая строчка). К тому же за порог клуба был выставлен Джордж Грэм (фактически через месяц после приглашения нападающего), а новый рулевой Гленн Ходдл положился на своих футболистов.

Болельщики "лилово-белых" любят вписывать Реброва в различные позорные рейтинги. А вот в августе 2000-го на трибунах "Уайт Харт Лейн" прослеживались совсем другие эмоции - украинец поучаствовал в убедительном обыгрыше "Ипсвич Таун".

Несмотря на то, что соперник первым повел в счете, "Тоттенхэм" оперативно отреагировал - Даррен Андертон реализовал пенальти; еще через мгновение свое слово сказал Сергей - его точный пас нашел Стивена Карра, после чего правый защитник установил преимущество. Окончательная точка – за Лесом Фердинандом. Словом, Ребров произвел хорошее впечатление, беда в том, что подобных эмоций в дальнейшем было очень мало.

Андрей Шевченко

Когда случился дебют: 13 августа 2006 года, "Челси" - "Ливерпуль" - 1:2, Суперкубок Англии-2006

В начале нулевых Андрей Шевченко был суперзвездой - триумф в Лиге чемпионов, Скудетто, голеадорские победы с "Миланом" и в итоге "Золотой мяч" автоматически внесли нападающего в пантеон великих. Так что "Челси" пришлось выложить за 29-летнего украинца почти 44 миллиона евро - это не просто солидная сумма, а самый дорогой трансфер лондонцев на тот момент.

Никто не мог предположить, что впоследствии Андрей загнётся под количеством травм и полностью проиграет конкуренцию за основу, а Жозе Моуринью будет ломать голову, не зная, как подстроить новичка под Дидье Дрогба. Когда Шевченко презентовали и сразу заявили на Суперкубок Англии против "Ливерпуля", была уверенность, что кумир миллионов легко справится с возложенной миссией.

Ощущение усилилось еще больше, ведь к концу первого тайма Шева сравнял счет - отреагировал на навесную передачу Фрэнка Лэмпарда, обработал мяч и следующим движением "прошил" Пепе Рейну. Этих усилий не хватило, чтобы переломить ход встречи (Питер Крауч принес победу за десять минут до финального свистка), однако Андрей сделал дело и порадовал дебютом. Кто же знал, что в будущем Шевченко будут стабильно вносить в списки самых провальных приобретений "аристократов".

Андрей Воронин

Когда случился дебют: 11 августа 2007 года, "Астон Вилла" - "Ливерпуль" - 1:2, 1 тур АПЛ 2007/08

В "Ливерпуль" Воронин прибыл в статусе свободного агента, поэтому Рафаэль Бенитес за него особо не держался. Безусловно, испанский специалист хотел видеть исполнителя "Байера", однако рассчитывал таким образом, прежде всего, расширить состав. Жаль, но все же логично, когда у тебя есть Питер Крауч и Фернандо Торрес, только что купленный у мадридского "Атлетико" за 38 миллионов евро.

Поэтому неудивительно, что в дебютном матче против "Астон Виллы" Андрей удовлетворился крошками времени - на 79 минуте заменил как раз Эль-Ниньо. Понятно, что такой промежуток трудно адекватно оценить, но подчеркнем, что Бенитес не остался в долгу и в борьбе с "Сандерлендом" (2:0) предоставил Воронину все 90 минут. Тот не подвел - сначала отдал ассист на Мохамеда Сиссоко, а потом отличился сам - перехитрил защитника маневром и пробил мимо Крейга Гордона.

Сюда же добавим мяч "Тулузи" в квалификации Лиги чемпионов – можно констатировать, что Андрей продемонстрировал достойное начало. Жаль, что этот пыл вскоре миновал - нападающий не использовал ряд моментов, травмировался, смирился с ролью резервиста и ушел в аренду.

Александр Зинченко

Когда состоялся дебют: 24 октября 2017 года, "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" - 0:0, по пен. 4:1, 1/8 Кубка английской лиги 2017/18

Дебют Александра Зинченко состоялся через шестнадцать месяцев после того, как центрхав согласовал контракт с "горожанами". За это время уроженец Радомышля успел испытать силы арендованным в ПСВ, вернуться в Манчестер и переквалифицироваться в левого фулбека, что спасло ему карьеру на "Этихад Стедиум".

Совпадение, вызванное кадровыми проблемами, заставило Хосепа Гвардиолу задействовать Зинченко в Кубке английской лиги против "Вулверхэмптона". Саша каши не испортил - хорошо работал в защите, неплохо подключался к атакам, порадовал высокой культурой паса и не выглядел функционально слабым на протяжении 120 минут. Исполнение пенальти не доверили, но по завершении встречи Гвардиола похвалил украинца. Это было начало плодотворного и успешного периода.

Андрей Ярмоленко

Когда случился дебют: 12 августа 2018 года, "Ливерпуль" - "Вест Гэм" - 4:0, 1 тур АПЛ 2018/19

Андрей Ярмоленко появился на поле, когда игра была сделана - "Ливерпуль" трижды огорчил Лукаша Фабянского, еще один гол под самый конец забил Дэниел Старридж. Плачевная ситуация, в которой Ярмола получил 23 минуты и ничем не помог.

Вообще Мануэль Пеллегрини постепенно привлекал вингера; Примечательно, что как только чилиец стал доверять больше, Андрей ответил дублем - разорвал "Эвертон" в 5 туре. Жаль, что через месяц лидер сборной Украины порвал ахиллово сухожилие и выбыл до августа 2019-го. Вот что значит, когда несвоевременно попадаешь в топ-чемпионат и не можешь справиться с тамошней динамикой.

Виталий Миколенко

Когда случился дебют: 8 января 2022 года, "Халл Сити" - "Эвертон" - 2:3, 1/32-я Кубка Англии 2021/22

Ссора между Рафаэлем Бенитесом и Люкой Динем ускорила переход Виталия Миколенко в "Эвертон". Судьба испанского специалиста висела на волоске, левый фланг опустел, поэтому бывший "динамовец" оказался безальтернативным вариантом.

Уже на первых секундах матча Миколенко стал фигурантом проигранного эпизода, в результате которого Тайлер Смит результативно разобрался с Асмиром Беговичем - украинец своевременно не сориентировался, банально не допрыгнул и нападающий кивнул головой.

К счастью, на 33 минуте Виталий исправился - оказался в правильном месте и выбил мяч после опасной попытки центрбека Джейкоба Гривза. На пресс-конференции Бенитес поддержал защитника, акцентировав внимание на том, что Миколенко не тренировался больше двух недель, сразу был введен в курс дел и поразил бойцовским менталитетом.

Что интересно, дебют в АПЛ против "Норвича" также запомнился серьезной ошибкой (футболист отдал пас на вратаря и чуть не совершил "привоз"), но сегодняшних "ирисок" трудно представить без присутствия Виталия.