  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фердинанд: Уверен, фанаты Арсенала будут говорить о Мудрике: "Как мы его отпустили?"
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фердинанд: Уверен, фанаты Арсенала будут говорить о Мудрике: "Как мы его отпустили?"

Англия
(1 голосов)

Михаил впечатлил опытного центрбэка

Фердинанд: Уверен, фанаты Арсенала будут говорить о Мудрике: "Как мы его отпустили?"

Автор невідомий

Новина українською

Бывший центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился впечатлениями от дебюта Михаила Мудрика за лондонский "Челси" в игре против "Ливерпуля".

"Мы все видели видео о его взрывной скорости, но сегодня я увидел кого-то с мягкими ногами. Кого-то, у кого есть хороший пас, хорошо принимает решение в последней трети, спокойно бегает на скорости – эти элементы делают его пугающим для крайнего защитника.

Это только его первые минуты за месяц или около того, кто знает, что он собирается продемонстрировать после этого. Это волнующий момент для болельщиков "Челси", и я уверен, что фанаты "Арсенала" будут говорить: "О как мы его отпустили?", - рассказал Рио.

Читайте такжеДжеррард: Я был бы очень рад переходу Мудрика, будь я болельщиком Челси
По теме
yellow-arrow
Милнер: На поле были две команды, которые сейчас играют не лучшим образом
yellow-arrow
Джеррард: Я был бы очень рад переходу Мудрика, будь я болельщиком Челси
yellow-arrow
Лестер - Брайтон 2:2. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рио Фердинанд Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football.london

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде