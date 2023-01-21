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Фердинанд: Уверен, фанаты Арсенала будут говорить о Мудрике: "Как мы его отпустили?"
Михаил впечатлил опытного центрбэка
Автор невідомий
Бывший центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился впечатлениями от
"Мы все видели видео о его взрывной скорости, но сегодня я увидел кого-то с мягкими ногами. Кого-то, у кого есть хороший пас, хорошо принимает решение в последней трети, спокойно бегает на скорости – эти элементы делают его пугающим для крайнего защитника.
Это только его первые минуты за месяц или около того, кто знает, что он собирается продемонстрировать после этого. Это волнующий момент для болельщиков "Челси", и я уверен, что фанаты "Арсенала" будут говорить: "О как мы его отпустили?", - рассказал Рио.
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