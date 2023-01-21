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Ливерпуль - Челси. Дебют Мудрика. Видео обзор матча
Ничья середняков
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 21-го тура английского чемпионата "Ливерпуль" Юргена Клоппа и "Челси" Грэма Поттера расписали нулевую ничью.
В этом поединке в составе "пенсионеров" дебютировал Михаил Мудрик - 22-летний украинец вышел на замену на 55-й минуте встречи. За эту игру Михаил получил оценку
После этого тура, лондонцы занимают 10-е место в турнирной таблице, а мерсисайдцы - 8-е. У обеих команд по 29 очков, но у коллектива из "Ливерпуля" один матч в запасе.
АПЛ, 21-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
На 4-й минуте арбитр отменил гол "Челси" из-за офсайда после подсказки системы VAR
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