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Ливерпуль - Челси. Дебют Мудрика. Видео обзор матча

Англия
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Ничья середняков

Ливерпуль - Челси. Дебют Мудрика. Видео обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 21-го тура английского чемпионата "Ливерпуль" Юргена Клоппа и "Челси" Грэма Поттера расписали нулевую ничью.

В этом поединке в составе "пенсионеров" дебютировал Михаил Мудрик - 22-летний украинец вышел на замену на 55-й минуте встречи. За эту игру Михаил получил оценку 6,8.

После этого тура, лондонцы занимают 10-е место в турнирной таблице, а мерсисайдцы - 8-е. У обеих команд по 29 очков, но у коллектива из "Ливерпуля" один матч в запасе.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Ливерпуль" – "Челси" 0:0

На 4-й минуте арбитр отменил гол "Челси" из-за офсайда после подсказки системы VAR

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль
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