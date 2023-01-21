Ливерпуль - Челси. Дебют Мудрика. Видео обзор матча

В рамках 21-го тура английского чемпионата "Ливерпуль" Юргена Клоппа и "Челси" Грэма Поттера расписали нулевую ничью.

В этом поединке в составе "пенсионеров" дебютировал Михаил Мудрик - 22-летний украинец вышел на замену на 55-й минуте встречи. За эту игру Михаил получил оценку 6,8 .

После этого тура, лондонцы занимают 10-е место в турнирной таблице, а мерсисайдцы - 8-е. У обеих команд по 29 очков, но у коллектива из "Ливерпуля" один матч в запасе.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Ливерпуль" – "Челси" 0:0

На 4-й минуте арбитр отменил гол "Челси" из-за офсайда после подсказки системы VAR