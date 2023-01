Ливерпуль – Челси 0:0. Mykhailo, welcome to the Premier League!

Ни у Клоппа, ни, тем более, у Поттера не было возможности положиться на многих своих основных футболистов. В сложных условиях Юрген удивил гораздо больше, немец решил сделать ротацию на важный матч с "Челси". В старте "Ливерпуля" появились Милнер, Гомес, Кейта и юный Байчетич, а не Трент, Матип, Хендерсон и Фабиньо соответственно. Сюда же можно добавить и отсутствие Нуньеса, однако появление Эллиотта в атаке наверняка обусловлено тем, что Дарвин еще не готов на 100%. К слову, всю перечисленную "во втором ряду" пятерку мы увидели во втором тайме.

Поттер вновь расположил игроков с помощью схемы 4-2-3-1, тренер "синих" предпочел Чалобу Аспиликуэте и Холла Ковачичу. 18-летний Льюис в молодежке "Челси" как раз и играл в центре поля, это уже во взрослой команде его активно успели задействовать на левою краю. В свою очередь Михаил Мудрик ожидаемо остался на скамейке запасных и, спойлер-спойлер, выскочил на поле после перерыва.

Первый тайм команды провели под стать своему положению в турнирной таблице – как середняки, темп и качество моментов не поражали воображение. До экватора 45-минутки с мячом в ногах более интересно выглядел "Челси", "синие" грамотно чередовали средние и длинные передачи. Уже ближе к перерыву инициативу перехватил "Ливерпуль".

В дебюте на угловом гости забили: Силва в хаосе попал в штангу, мяч отскочил к Хавертцу, немец быстро сориентировался и протолкнул снаряд в сетку. Правда, в итоге Оливер отменил взятие ворот из-за офсайда у Тьяго. Затем еще несколько раз атакующая группа "Челси" эффектно вылетала на Алиссона, однако почему-то не реализовала численное преимущество. Настоящую опасность "пенсионеры" вновь создали на стандартном положении, Зиеш отправил мяч скакать через всю штрафную мерсисайдцев, Бадиашиль кивнул головой на дальней штанге, но голкипер "красных" справился.

"Ливерпуль" ответил выстрелом Гакпо в стиле Нуньеса (на трибуны) и слабеньким залпом от Алькантары из 14-й зоны. А вот под занавес первого тайма "красные" провели парочку реально хороших атак. Сначала в комбинации приняла участие половина команды хозяев, впрочем, Робертсон не дотянулся до сферы после скидки Салаха. Потом уже сам Мохамед из любимой позиции пальнул намного выше.

45' - Naby plays a lovely ball out to Salah. He cuts inside and curls his effort over the bar.



[0-0] #LIVCHE pic.twitter.com/pHpQDZkr7M — Liverpool FC (@LFC) January 21, 2023

Вторая половина встречи стартовала с давления "Ливерпуля". Очевидно, что в перерыве Клопп достучался до своих подопечных, попросил их играть более активно. Удар Алькантары слету в пределах владений "Челси" заблокировали защитники, Гакпо махнул головой выше перекладины. Гости были вжаты в собственную штрафную площадку, преимущественно они отбивались.

На 55-й минуте Грэм Поттер отреагировал на происходящее и выпустил Михаила Мудрика вместо Льюиса Холла, "синие" перестроились на 4-3-3 (Маунт и Галлахер расположились по бокам от Жоржиньо), потушили огненный запал "красных" и полностью забрали мяч под свой контроль. Владение трансформировалось в моменты, ударной силой "Челси" в середине второго тайма были вингеры: Зиеш здорово протянул, но пробил выше, Мудрик подхватил мяч у упавшего Галлахера, ушел от Салаха, Милнера и Гомеса (троих!) и попал в боковую сетку; также украинец сперва не дотянулся до фирменной подачи Хакима, а затем уже делал лишние касания после аналогичного навеса марокканца.

Mudryk has already got defenders struggling ???? pic.twitter.com/ilyxaFHC2y — ESPN UK (@ESPNUK) January 21, 2023

В редкие моменты "Ливерпуль" огрызался: один раз напомнил о своем выходе на замену Нуньес, стрелял по воротам и Гакпо, но на фоне штурма от "Челси" все это смотрелось слабовато. Тем более, "красным" необходимо было решать вопросы в обороне. Под Мудрика справа у хозяев вышел Трент, позднее оба наставника оформили тройные замены. "Ливерпуль" прибавил в агрессии на заключительном отрезке, перестал уступать "синим" в единоборствах, перестал столь легко позволять сопернику угрожать собственным воротам.

Нулевая ничья не пойдет на пользу ни "Ливерпулю", ни "Челси". Вряд ли Клопп захочет вспоминать свой 1000-й поединок в рамках карьеры тренера. Конечно же, все мы рады увидеть на поле в АПЛ украинского вингера Михаила Мудрика в АПЛ. Экс-игрок "Шахтера" не поплыл, регулярно вступал в отбор и преуспевал, заставил Клоппа менять Милнера, помогал "Челси" выходить из-под прессинга, дважды создал моменты для Чуквуэмеки и, конечно же, успел сыграть пяткой. Естественно, взаимопонимания с партнерами Мудрику еще не хватает, но теперь можно отталкиваться от качественного дебюта – и это главное.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Ливерпуль" – "Челси" 0:0

На 4-й минуте арбитр отменил гол "Челси" из-за офсайда после подсказки системы VAR

"Ливерпуль": Алиссон – Милнер (Александер-Арнольд, 72), Конате, Гомес, Робертсон – Кейта (Нуньес, 63), Байчетич (Фабиньо, 82), Алькантара – Салах, Гакпо (Хендерсон, 82), Эллиотт (Джонс, 82)

"Челси": Аррисабалага – Чалоба (Аспиликуэта, 81), Силва, Бадиашиль, Кукурелья – Холл (Мудрик, 55), Жоржиньо – Зиеш, Галлахер, Маунт (Чуквуэмека, 82) – Хавертц (Обамеянг, 81)

Предупреждения: Байчетич (34), Милнер (66), Джонс (90) – Чалоба (80)