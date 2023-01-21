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Мудрик получил лучшую оценку среди вышедших на замену против Ливерпуля игроков Челси

Англия
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Показатели Михаила в дебютном поединке в АПЛ

Мудрик получил лучшую оценку среди вышедших на замену против Ливерпуля игроков Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде расписал нулевую ничью с "Ливерпулем".

Новоиспеченный вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на замену на 55-й минуте. Этот поединок стал дебютным для 22-летнего украинца в рамках АПЛ.

По версии аналитического портала WhoScored, Михаил за эту игру получил оценку 6,8 баллов.

Показатели Мудрика в матче против команды Юргена Клоппа:

  • xG 0.24
  • Прикосновений к мячу 28
  • Точность передач 13/14 (93%)
  • Кроссы (точн.) 1 (0)
  • Удары в плоскость 0
  • Ударов мимо 1
  • Попытка дриблинга (удачные) 3 (2)
  • Утрачены большие моменты 1
  • Дуэли на газоне (выигранные) 8 (6)
  • Воздушные дуэли (выигранные) 2 (1)
  • Потеря мяча 6
  • Фолов 0
  • Нарушений против него 1
  • Выносы мяча 1
  • Заблокированные удары 1
  • Отборы 3
  • Успешных обводок 0
Мудрик получил лучшую оценку среди вышедших на замену против Ливерпуля игроков Челси - изображение 1
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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
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Источник:
WhoScored

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