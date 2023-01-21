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Мудрик получил лучшую оценку среди вышедших на замену против Ливерпуля игроков Челси
Показатели Михаила в дебютном поединке в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси"
Новоиспеченный вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на замену на 55-й минуте. Этот поединок стал дебютным для 22-летнего украинца в рамках АПЛ.
По версии аналитического портала WhoScored, Михаил за эту игру получил оценку 6,8 баллов.
Показатели Мудрика в матче против команды Юргена Клоппа:
- xG 0.24
- Прикосновений к мячу 28
- Точность передач 13/14 (93%)
- Кроссы (точн.) 1 (0)
- Удары в плоскость 0
- Ударов мимо 1
- Попытка дриблинга (удачные) 3 (2)
- Утрачены большие моменты 1
- Дуэли на газоне (выигранные) 8 (6)
- Воздушные дуэли (выигранные) 2 (1)
- Потеря мяча 6
- Фолов 0
- Нарушений против него 1
- Выносы мяча 1
- Заблокированные удары 1
- Отборы 3
- Успешных обводок 0
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Источник:WhoScored
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