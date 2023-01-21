Мудрик получил лучшую оценку среди вышедших на замену против Ливерпуля игроков Челси

В рамках 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде расписал нулевую ничью с "Ливерпулем".

Новоиспеченный вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на замену на 55-й минуте. Этот поединок стал дебютным для 22-летнего украинца в рамках АПЛ.

По версии аналитического портала WhoScored, Михаил за эту игру получил оценку 6,8 баллов.

Показатели Мудрика в матче против команды Юргена Клоппа: