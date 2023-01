Восторг и сравнения с Азаром. Реакция фанатов Челси на дебют Мудрика в АПЛ

21-го января 2023-го года случилось важное событие для украинского футбола. Один из главных, если не главный талант поколения Михаил Мудрик совершил дебют в топ-лиге. Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер доверился украинцу, выпустив того на второй тайм игры против "Ливерпуля", даже несмотря на то, что в последний раз вингер выходил на поле в официальных встречах еще в ноябре.

Несмотря на ничейный результат матча и отсутствие результативных действий у Мудрика, болельщики "Челси" и всего английского футбола остались довольны перфомансом украинца. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют социальные сети, которые UA-Футбол специально прошерстил, собрав реакцию на дебют Мудрика в АПЛ.

Фанаты "Челси" довольны игрой украинца. Вот несколько твитов, которые были оставлены на официальной странички "пенсионеров":

"Кажется, Мудрик уже мой любимый игрок "Челси".

Man I think he's already my favourite Chelsea player???? — ӫ (@Cfcblue_innit) January 21, 2023

"Будущий обладатель Золотого мяча. Леди и джентльмены, Михаил Мудрик".

"Когда понял, что Мудрик сыграл так хорошо, хотя не играл последние два месяца".

Just realised Mudryk played that well after not playing for 2 months pic.twitter.com/AdvPAVZmoE — ßroseJMK???? (@bluerosejmk) January 21, 2023

Многие фанаты лондонцев (и не только, к слову) сравнили игру украинца с Эденом Азаром, одним из самых ярких игроков "Челси" последних лет. Оба, что интересно, играют на левом фланге.

"Наш новый Эден Азар уже здесь. Что за перфоманс от молодого игрока. Мудрик".

Our new Eden Hazard is Here.



What a superb performance from the young lad



Mudryk ???????? pic.twitter.com/o62qb3fzR5 — Jackson Chelsea ???????????? (@JacksonChelse17) January 21, 2023

"Мудрик — первый игрок "Челси", который поднял меня со своего места со времен Эдена Азара" (твит написан фан-аккаунтом мадридского "Реала").

Mudryk is the first Chelsea player to get me off my seat like this since Eden Hazard days — TC (@totalcristiano) January 21, 2023

"Не вижу разницы. У Мудрика есть ДНК Азара".

I See No Difference : Mudryk Has Eden Hazard's DNA in him !



???? ???? pic.twitter.com/I6FfhZ2z7A — kemboi (@Cfc_Kemboi) January 21, 2023

Была и самоирония от фанатов лондонцев. Например, было выложено радостное видео со следующей подписью:

"МУДРИК НЕ ПОЛУЧИЛ КРАСНУЮ КАРТОЧКУ". (Декодирование: в своем дебютном матче за "Челси" красную карточку получил арендованный у "Атлетико" Жоау Феликс. Слава Богу, Михаил не повторил сей "подвиг").

MUDRYK DIDN’T GET A RED CARDDD pic.twitter.com/ZEZ8JwlCc9 — ???? (@stadcfc) January 21, 2023

Хватало постов и от нейтральных зрителей.

"Это первое появление Мудрика с ноября, и он уже в лучшей форме, чем все остальные на поле" (стоит понимать, что ни "Челси", ни "Ливерпуль" в нынешней кампании не впечатляют).

This is Mudryk’s first appearance since NOVEMBER and he looks sharper than everyone else???????????? — Dubois (@CFCDUBois) January 21, 2023

"Мудрик уже выглядит проблемой, скорость его дриблинга… о боже" (Судя по аккаунту, твит был оставлен болельщиком "Манчестер Сити").

Mudryk already looks like a problem, the pace of his dribbling… oh my god. — Chunkz (@Chunkz) January 21, 2023

"Хвалебный твит Мудрику. Я впечатлен".

"Мудрик мог бы выиграть титул для нас" (грустный твит от фаната "Арсенала". Именно там мог изначально оказаться украинец, если бы "Челси" не перебил цену).

Mudryk would’ve won us the league pic.twitter.com/IW5kGYXQwA — Slimma™ ???????? (@zslimzz) January 21, 2023

"Скорость Мудрика просто сделала Милнера похожим на мешок с цементом".

Mudryk pace just made Milner look like a bag of cement — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) January 21, 2023

Правда имели место и не столь радостные заметки касательно дебюта украинца:

"У него было несколько возможностей в штрафной, но он не смог даже пробить по воротам из-за грубого первого касания. Остынем со сравнениями".

He had multiple opportunities within the box but failed to even get a shot on target due to a rough first touch. Let’s chill with the comparisons. — William King (@Will_IAmKing) January 21, 2023

"Все еще думаю, что сто миллионов - это возмутительно, но с таким качеством это может стоить того, если он продолжит в том же духе".

Still think $100m is outrageous but with that quality, it could be worth if he keeps it up. — TheEndless (@Syd_ohhh) January 21, 2023

Следующий матч "Челси" в пятницу, третьего февраля, против "Фулхэма". Вероятно, мы вновь увидим украинца на поле.