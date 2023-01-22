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АПЛ. Низкокачественный матч между Лидсом и Брентфордом закончился ничьей

Англия
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(1 голосов)

Без голов на Элланд Роуд

АПЛ. Низкокачественный матч между Лидсом и Брентфордом закончился ничьей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Лидс” выиграл всего два матча из последних 16 и йоркширцы остаются в группе команд, которые ведут борьбу за выживание.

Команда Джесси Марша получила заряд уверенности, разгромив посреди недели “Кардифф” в матче-переигровке Кубке Англии. “Лидс” забил пять голов, по дублю сделали Ньонто и Бамфорд, вернулся на поле после травмы Синистерра. “Брентфорд” рассматривался как соперник, в игре с которым можно было взять три очка.

И “Лидс” играл первым номером большую часть. “Брентфорд” пытался действовать осторожно и методично, это было на руку хозяевам, и защитники “Лидса”, в частности новичок Максимилиан Вебер, сегодня отыграли очень надежно, непривычно бледный для себя матч провел один из лучших бомбардиров АПЛ Айвен Тоуни.

Сами же хозяева в атаке действовали в привычном для себя, пытаясь атаковать быстро и создавать хаос а половине поля соперника. У "Лидса" были только полушансы – дальний удар Родриго, выстрел Ньонто в ближний угол, но вратарь "Брентфорда" Давид Райя действовал очень уверенно.

0:0 – результат, который больше устраивает "Брентфорд". "Пчелы" не проигрывают в АПЛ уже восемь матчей подряд и остаются на восьмом месте. "Лидс" пятнадцатый, но отрыв от зоны вылета составляет всего одно очко.

Чемпионат Англии, 21-й тур. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Брентфорд” 0:0

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Вебер, Стрейк – Рока (Гринвуд 88), Адамс – Харрисон, Ааронсон (Синистерра 70), Ньонто – Родриго (Бамфорд 79)

“Брентфорд”: Райя – Ми, Пиннок, Айер – Генри, Йенсен, Нергор, Дасилва (Янельт 60), Расмуссен – Мбемо (Висса 74), Тоуни

Предупреждения: Родриго 64, Кох 83 – Тоуни 71, Висса 88

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Лидс Юнайтед
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.01.2023 в 18:08
Ярмолюка треба підтягувати до першої команди,тоді буде результат!
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