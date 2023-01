АПЛ. Низкокачественный матч между Лидсом и Брентфордом закончился ничьей

“Лидс” выиграл всего два матча из последних 16 и йоркширцы остаются в группе команд, которые ведут борьбу за выживание.

Команда Джесси Марша получила заряд уверенности, разгромив посреди недели “Кардифф” в матче-переигровке Кубке Англии. “Лидс” забил пять голов, по дублю сделали Ньонто и Бамфорд, вернулся на поле после травмы Синистерра. “Брентфорд” рассматривался как соперник, в игре с которым можно было взять три очка.

И “Лидс” играл первым номером большую часть. “Брентфорд” пытался действовать осторожно и методично, это было на руку хозяевам, и защитники “Лидса”, в частности новичок Максимилиан Вебер, сегодня отыграли очень надежно, непривычно бледный для себя матч провел один из лучших бомбардиров АПЛ Айвен Тоуни.

Сами же хозяева в атаке действовали в привычном для себя, пытаясь атаковать быстро и создавать хаос а половине поля соперника. У "Лидса" были только полушансы – дальний удар Родриго, выстрел Ньонто в ближний угол, но вратарь "Брентфорда" Давид Райя действовал очень уверенно.

0:0 – результат, который больше устраивает "Брентфорд". "Пчелы" не проигрывают в АПЛ уже восемь матчей подряд и остаются на восьмом месте. "Лидс" пятнадцатый, но отрыв от зоны вылета составляет всего одно очко.

FULL-TIME Leeds 0-0 Brentford



