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Артета - о матче с Ман Сити: Одно действие решило исход матча
Испанец оценил силу команды Гвардиолы
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити"
Наставник "Арсенала" Микель Артета подвел итоги проигранного поединка, признавшись, что раздосадован результатом игры.
"Я очень расстроен. Думаю, мы могли добиться куда большего в этой игре. Одно действие решило исход матча. Игра была напряженная, но одно движение изменило все. Полагаю, мы могли действовать значительно лучше в моменте с голом Аке, сыграть более дисциплинированно, когда мяч находился в нашей штрафной", - сказал Артета в интервью BBC.
Также, специалист рассказал, почему "Арсеналу" не удалось реализовать свои голевые шансы.
"У нас были явные моменты, но мы не забили. Думаю, мы можем извлечь много позитива из этой игры – то, как мы подготовились, как вели борьбу. У этой команды выиграть очень сложно, но мы сражались до последнего. В важных матчах в решающий момент нужно менять ситуацию в свою пользу. Вот так выигрываются эти матчи", - добавил испанец.
Стоит отметить, что украинец Александр
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