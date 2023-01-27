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Зинченко впервые сыграл против своей бывшей команды Манчестер Сити
Вышел на замену в матче Кубка лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Кубка английской лиги встречаются "Манчестер Сити" и "Арсенал".
В основном составе "канониров" не нашлось места для украинского защитника Александра Зинченко. Однако он вышел на замену на 66-й минуте матча вместо Кирана Тирни.
За несколько минут до этого "Манчестер Сити" открыл счет в поединке – забил Натан Аке.
Отметим, что это первая игра Зинченко против своей бывшей команды "Манчестер Сити".
Кубковый матч "Арсенал" – "Манчестер Сити" начался в 22:00. UA-Футбол проводит текстовую онлайн трансляцию >>>
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