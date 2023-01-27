Зинченко впервые сыграл против своей бывшей команды Манчестер Сити

В матче Кубка английской лиги встречаются "Манчестер Сити" и "Арсенал".

В основном составе "канониров" не нашлось места для украинского защитника Александра Зинченко. Однако он вышел на замену на 66-й минуте матча вместо Кирана Тирни.

За несколько минут до этого "Манчестер Сити" открыл счет в поединке – забил Натан Аке.

Отметим, что это первая игра Зинченко против своей бывшей команды "Манчестер Сити".

Кубковый матч "Арсенал" – "Манчестер Сити" начался в 22:00. UA-Футбол проводит текстовую онлайн трансляцию >>>